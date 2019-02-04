Galaxy S10E görselleri sızdırıldı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 04.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

Samsung’un 20 Şubat’ta tanıtacağı üç S modelinden biri olan Galaxy S10E tüm detaylarıyla sızdırıldı. İşte yeni S modeline dair ayrıntılar.

Galaxy S10E görselleri sızdırıldı

Bilindiği üzere Samsung 20 Şubat’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Güney Koreli şirketin özel etkinliğinde S serisinin yeni modellerini tanıtacağını zaten biliyoruz. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda Samsung’un S10, S10 Lite ve S10+ modellerini tanıtacağı söyleniyordu. Fakat geçtiğimiz gün S10 Lite modelinin Galaxy S10E olarak isimlendirileceği ortaya çıktı.

S10E, S10 ve S10+’a nazaran biraz daha kırpılmış özelliklerle donatılacak. Elbette şimdilik bu özelliklerin ne olacağı tam anlamda belli olmuş değil. Zira sızdırılan son görsellere bakacak olursak, S10E modeli de S10 gibi çift ana kamera ile gelecek.

Kısa süre önce sızdırılan bir raporda Samsung’un yeni nesil modellerinde Snapdragon 855 yonga setini kullanacağı kesinleşmişti. Yani 3 modelde performans açısından birbirine yakın bir çizgide olacak. Sadece S10+ modelinin en üst versiyonunda 12GB RAM ve 1TB dahili depolama olması bekleniyor.

Galaxy S10E modelinin aynı iPhone XR gibi rengarenk bir yapıda olması da gözlerden kaçmış değil.

Sonuç olarak Samsung 20 Şubat’ta S serisinin yeni modelleriyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. Güney Koreli şirketin 25 Şubat’ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde yeni nesil modellerini ziyaretçilerin deneyimine sunması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S10E samsung Teknoloji

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