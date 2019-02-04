Galaxy S10E görselleri sızdırıldı

Bilindiği üzere Samsung 20 Şubat’ta özel bir etkinlik düzenleyecek. Güney Koreli şirketin özel etkinliğinde S serisinin yeni modellerini tanıtacağını zaten biliyoruz. Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda Samsung’un S10, S10 Lite ve S10+ modellerini tanıtacağı söyleniyordu. Fakat geçtiğimiz gün S10 Lite modelinin Galaxy S10E olarak isimlendirileceği ortaya çıktı.

S10E, S10 ve S10+’a nazaran biraz daha kırpılmış özelliklerle donatılacak. Elbette şimdilik bu özelliklerin ne olacağı tam anlamda belli olmuş değil. Zira sızdırılan son görsellere bakacak olursak, S10E modeli de S10 gibi çift ana kamera ile gelecek.

Kısa süre önce sızdırılan bir raporda Samsung’un yeni nesil modellerinde Snapdragon 855 yonga setini kullanacağı kesinleşmişti. Yani 3 modelde performans açısından birbirine yakın bir çizgide olacak. Sadece S10+ modelinin en üst versiyonunda 12GB RAM ve 1TB dahili depolama olması bekleniyor.

Galaxy S10E modelinin aynı iPhone XR gibi rengarenk bir yapıda olması da gözlerden kaçmış değil.