Soğuk havalarda telefonun şarjı neden çabuk bitiyor? Meğer nedeni buymuş

Havaların soğumasıyla birlikte akıllı telefon kullanıcılarının sıkça karşılaştığı sorunlardan biri de pil ömrünün kısalması. Normal şartlarda gün boyunca kullanılabilen bir telefon, düşük sıcaklıklarda çok daha kısa sürede şarj uyarısı verebiliyor.

Bu durumun temelinde ise akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan lityum iyon bataryaların çalışma prensibi yatıyor.

SOĞUK HAVADA TELEFONUN ŞARJI NEDEN HIZLI BİTİYOR?

Akıllı telefonların büyük çoğunluğunda lityum iyon bataryalar kullanılıyor. Bu bataryalar, elektrik enerjisini depolamak ve cihazın çalışmasını sağlamak için kimyasal tepkimelerden yararlanıyor. Bataryanın içerisinde elektrolit adı verilen ve iyonların hareket etmesini sağlayan bir madde bulunuyor. Şarj ve deşarj sırasında lityum iyonları, bataryanın iki elektrodu arasında hareket ediyor.

Telefon kullanılırken gerçekleşen bu hareket, cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Ancak hava sıcaklığı düştüğünde bataryanın içindeki iyonların hareketi yavaşlıyor. Bu durum, bataryanın elektrik akımını yeterince hızlı sağlayamamasına ve performansının düşmesine neden oluyor.

Sonuç olarak telefonun şarj seviyesi normalden hızlı düşüyormuş gibi görünebiliyor. Bazı cihazlar ise batarya yeterli güç sağlayamadığında kendiliğinden kapanabiliyor. Üstelik soğuk havanın neden olduğu bu performans kaybı her zaman kalıcı olmuyor. Telefon yeniden uygun sıcaklığa ulaştığında bataryanın performansı büyük ölçüde normale dönebiliyor.

TELEFON BATARYALARI İÇİN İDEAL SICAKLIK KAÇ DERECE?

Lityum iyon bataryalar geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilse de en yüksek verimi belirli sıcaklıklarda gösteriyor. Bataryalar için uygun kullanım sıcaklığının yaklaşık 19-25 derece aralığında olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte telefon üreticilerinin önerdiği sıcaklık aralıkları modele göre değişebiliyor.

Özellikle sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda batarya performansı belirgin şekilde düşebiliyor. Soğuk havada telefon kullanmak ile telefonu şarj etmek arasında da önemli bir fark bulunuyor.

Lityum iyon bataryaların sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda şarj edilmesi, uygun koruma mekanizmaları bulunmadığında bataryada kalıcı hasara yol açabiliyor. Bu nedenle aşırı soğukta kalan telefonun hemen şarja takılması yerine, cihazın doğal yollarla uygun sıcaklığa ulaşmasının beklenmesi öneriliyor.

SOĞUK HAVADA TELEFONUN ŞARJININ HIZLI BİTMESİ NASIL ÖNLENİR?

Telefonunuzu montunuzun iç cebinde taşıyın: Soğuk havada telefonu dış ortamla doğrudan temas eden çanta bölmelerinde veya açık ceplerde taşımak yerine vücut sıcaklığına daha yakın bir yerde tutmak, bataryanın aşırı soğumasını önlemeye yardımcı olabilir.

Güç tasarrufu modunu açın: Telefonun güç tasarrufu özelliğini etkinleştirmek, arka planda çalışan bazı işlemleri sınırlandırarak enerji tüketimini azaltabilir.

Gereksiz uygulamaları kapatın: Kullanılmayan ve arka planda yoğun enerji tüketen uygulamaları sınırlandırmak, pilin daha uzun süre dayanmasına katkı sağlayabilir.

Telefonu uzun süre soğukta bırakmayın: Özellikle araç içerisinde veya açık havada uzun süre bırakılan telefonların bataryaları düşük sıcaklıktan olumsuz etkilenebilir.

Telefonu aniden ısıtmayın: Soğuktan etkilenen telefonu kaloriferin üzerine koymak, saç kurutma makinesiyle ısıtmak veya doğrudan sıcak bir yüzeye temas ettirmek doğru değil. Cihazın oda sıcaklığına yavaşça ulaşması daha güvenli.

Yanınızda taşınabilir şarj cihazı bulundurun: Uzun süre dışarıda kalacağınız günlerde powerbank taşımak, ihtiyaç duyduğunuzda telefonunuzu şarj edebilmenizi sağlayabilir. Ancak powerbankin de aşırı soğukta şarj performansı düşebileceği unutulmamalı.