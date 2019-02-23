Galaxy S10E modeliyle iPhone XR’ı karşı karşıya getiriyoruz

Peki neden Galaxy S10E ve iPhone XR karşılaştırması? Neden başka bir model değil? Çünkü ikisi de sınıfının uygun fiyatlı modeli olarak deklare edildi. Aynı zamanda iki modelin de yurt dışı fiyatı 749 dolar. Dolayısıyla bu iki modelin birbirine sağlam rakipler olduğunu söyleyebiliriz.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Galaxy S10E ve iPhone XR karşılaştırmamıza geçelim. İşte uygun fiyatlı iki üst segment modelin karşılaştırması.

Tasarım farkı mevcut

Galaxy S10E ile iPhone XR arasındaki en belirgin farklılığın tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Apple artık eskiyen çentik tasarımını kullanmakta hala ısrarcı. Doğal olarak iPhone XR’da da uzun, geniş ve pek de hoş durmayan bir çentik söz konusu.

Galaxy S10E modeline geldiğimizde ise 2019’un trendi delikli ekran tasarımı ile karşılaşıyoruz. Telefonun ekranın kamera için ayrılmış bir delikle gelen bu tasarım, ekran gövde oranını da arttırıyor.

iPhone XR, 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarında ve 194 gramlık ağırlığa sahip. IP67 sertifikası ile korunan telefon 6.1 inçlik IPS LCD ekranla geliyor. 828 x 1792 px çözünürlüğünde 19.5:9 en boy oranına sahip ekranın 326ppi derinliğe sahip. Ayrıca bu ekranın gövdeye oranı da yüzde 79.