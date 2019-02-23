Galaxy S10E modeliyle iPhone XR’ı karşı karşıya getiriyoruz

Peki neden Galaxy S10E ve iPhone XR karşılaştırması? Neden başka bir model değil? Çünkü ikisi de sınıfının uygun fiyatlı modeli olarak deklare edildi. Aynı zamanda iki modelin de yurt dışı fiyatı 749 dolar. Dolayısıyla bu iki modelin birbirine sağlam rakipler olduğunu söyleyebiliriz.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Galaxy S10E ve iPhone XR karşılaştırmamıza geçelim. İşte uygun fiyatlı iki üst segment modelin karşılaştırması.
Tasarım farkı mevcut
Galaxy S10E ile iPhone XR arasındaki en belirgin farklılığın tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Apple artık eskiyen çentik tasarımını kullanmakta hala ısrarcı. Doğal olarak iPhone XR’da da uzun, geniş ve pek de hoş durmayan bir çentik söz konusu.
Galaxy S10E modeline geldiğimizde ise 2019’un trendi delikli ekran tasarımı ile karşılaşıyoruz. Telefonun ekranın kamera için ayrılmış bir delikle gelen bu tasarım, ekran gövde oranını da arttırıyor.
iPhone XR, 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarında ve 194 gramlık ağırlığa sahip. IP67 sertifikası ile korunan telefon 6.1 inçlik IPS LCD ekranla geliyor. 828 x 1792 px çözünürlüğünde 19.5:9 en boy oranına sahip ekranın 326ppi derinliğe sahip. Ayrıca bu ekranın gövdeye oranı da yüzde 79.
Galaxy S10E tarafına geldiğimizde ise 142.2 x 69.9 x 7.9 mm ölçülerinde ve 150 gram ağırlığında bir cihazla karşılaşıyoruz.
Samsung S10E modelinde Dynamic AMOLED dediği yeni bir ekran teknolojisi kullanıyor. Bu ekranın IPS LCD’ye oranla çok daha kaliteli olduğunu belirtmek gerekiyor.
Galaxy S10E, toza ve suya karşı IP68 sertifikası ile korunuyor. 5.8 inçlik ekranla gelen telefonun çözünrülüğü ise 1080 x 2280 px. 438 ppi derinliğe sahip telefonun ekran gövde oranı ise yüzde 83.3. Yani iPhone XR’dan çok daha fazla.
Kısaca özetlemek gerekirse tasarım alanında kazanan model açık ara Galaxy S10E diyebiliriz.
Benzer performans değerleri
Gelelim iki telefonun teknik donanımına. Bilindiği üzere Apple iPhone modellerinde kendi ürettiği yonga seti ve GPU ünitesini kullanıyor. Samsung ise kendi ürettiği Exynos yonga setinin yanı sıra Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 855’i de kullanıyor.
Burada bahse konu yonga setlerinden SD 855 ve A12 Bionic 7nm üretim teknolojisi ile geliştirilirken, Exynos 9820 ise 8nm üretim teknolojisine sahip. Fakat performans bazında baktığımız zaman üç yonga setinin de birbirine yakın değerler verdiğini söylemek mümkün.
Elbette bu konuda daha net yorum yapabilmek için bazı performans testlerinin kesin sonucunu beklemek gerekiyor.
RAM tarafına baktığımızda XR’da 3GB, S10E’de ise 6GB RAM olduğunu görüyoruz. Yani RAM tarafında önemli bir fark mevcut.
Dahili depolama tarafında ise Samsung minimum depolama alanını 128GB olarak belirlerken, Apple ise 64GB’ta ısrarcı görünüyor.
Toparlamak gerekirse, performans anlamında net olmamakla birlikte iki telefonun birbirine eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Elbette buradaki 6GB RAM ve 128GB’lık dahili depolama S10E’nin hanesine +1 puan olarak dönecektir.
Kamera tarafında kim önde?
Gelelim akıllı telefon alırken dikkat edilen bir diğer detaya. Evet kameradan bahsediyoruz. Genel olarak akıllı telefon alacak olan kullanıcıların en önemli kriterlerinden biri de kamera diyebiliriz. Peki XR ve S10E tarafında kamera bazında ne gibi farklılıklar mevcut?
Baştan belirtelim. Söz konusu kamera olduğunda aynı açıdan, aynı ışıkta çekilen fotoğraflar üzerinden yorum yapmak çok daha doğru olacaktır. Fakat sayısal veriler üzerinden bakıldığında S10E bir adım önce görünüyor.
Çünkü S10E, 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) değerinde ana kamerayla gelirken, iPhone XR ise 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, OIS, PDAF değerinde kamera ile karşımıza çıkıyor.
Selfie tarafında da 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF’lı S10E ve 7 MP, f/2.2, 32mm’li iPhone XR karşılaşması görüyoruz. Bu değerler üzerinden S10E’nin kamera tarafında bir adım önde olduğu söylenebilir.
Performans fiyat karşılaştırması
Sonuç olarak Galaxy S10E’nin iPhone XR’a oranla bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Fiyat tarafına baktığımızda da bu ayrım devam ediyor. iPhone XR ülkemizde 7399 TL etiketle satılırken, Galaxy S10E ise 5499TL’den satılmakta. Yani arada 1900TL gibi avam bir fark mevcut. Dolayısıyla bu şartlar altında Galaxy S10E varken iPhone XR almak çok da akıl karı gibi görünmüyor.
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