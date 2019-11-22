Galaxy S11 5G hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

Bilindiği üzere Güney Koreli şirket her yıl 2 yeni amiral gemisi serisi satışa sunuyor. Bu serilerden ilki yılın ilk yarısında gelen S serisi, ikincisi ise Ağustos – Eylül arasında raflardaki yerini alan Note serisi oluyor. Bunlara ek olarak artık Galaxy Fold serisinin yeni modellerini de görebiliriz. Fakat bu hususta net konuşmak şimdilik doğru olmayacaktır.

Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Samsung 2020’nin ilk çeyreğinde Galaxy S11 modeller ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak. S11 serisinin çatı modelini ise Galaxy S11 5G oluşturacak.

Geçtiğimiz gün S11 5G ile ilgili yeni bir rapor sızdırıldı. Sızdırılan bu rapora göre Samsung’un yeni üst segment modeli 25W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Genel kanı Galaxy S11 5G’de 45W’lık hızlı şarj teknolojisine yer verileceği yönündeydi. Açıkçası Samsung bu hamlesiyle fanlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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