Galaxy S11 modelleri ne zaman tanıtılacak?

Samsung orta segmentte Huawei ve Xiaomi başta olmak üzere Oppo, ZTE, Vivo gibi Çinli üreticilerle rekabet içerisinde.

Üst segment söz konusu olduğunda ise Güney Koreli üreticinin en büyük rakibinin Apple olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca son yıllarda Huawei’de P ve Mate serisi ile Samsung’un pazar payının düşmesine neden oluyor. Elbette Çinli üreticinin yaşadığı son olaylar, Samsung’un elini biraz daha güçlendirmiş durumda.

Tüm bunları bir kenara bırakırsak, Samsung’un üst segmentte iddialı olmak için sıkı bir Ar-Ge planlaması yaptığını söyleyebiliriz.

Galaxy S11 modelleri tasarımsal açıdan aynı olacak



Geçtiğimiz yıl Infinity Display tasarımını geliştirerek Infinity-O Display’e geçiş yapan Samsung, bu yılda aynı tasarım çizgisinde kalacak.

Sızdırılan son raporlar ışığında, 2020’de tanıtılacak olan yeni S serisi modellerin S10 modelleri ile aynı tasarım çizgisinde olacağını öğrendik.

Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa, S11 6.4 inç, S11e 6.7 inç ve S11+ da 6.9 inçlik ekranla gelecek. Samsung’un 3 modelinde de SAMOLED ismini verdiği yeni ekran teknolojisini kullanması bekleniyor. Ayrıca bahse konu 3 modelin de delikli ekran tasarımıyla geleceğini bir kez daha hatırlatalım.