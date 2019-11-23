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Galaxy S11 modelleri ne zaman tanıtılacak?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının lider ismi konumunda bulunan Samsung, şu aralar yeni amiral gemisi modellerine yoğunlaşmış durumda. Kısa vadede orta segmentteki model yelpazesini hatırı sayılır ölçüde genişleten Güney Koreli şirket, üst segmentteki ağırlığını da korumak istiyor.

Galaxy S11 modelleri ne zaman tanıtılacak?

Samsung orta segmentte Huawei ve Xiaomi başta olmak üzere Oppo, ZTE, Vivo gibi Çinli üreticilerle rekabet içerisinde.

Üst segment söz konusu olduğunda ise Güney Koreli üreticinin en büyük rakibinin Apple olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca son yıllarda Huawei’de P ve Mate serisi ile Samsung’un pazar payının düşmesine neden oluyor. Elbette Çinli üreticinin yaşadığı son olaylar, Samsung’un elini biraz daha güçlendirmiş durumda.

Tüm bunları bir kenara bırakırsak, Samsung’un üst segmentte iddialı olmak için sıkı bir Ar-Ge planlaması yaptığını söyleyebiliriz.

Galaxy S11 modelleri tasarımsal açıdan aynı olacak

Geçtiğimiz yıl Infinity Display tasarımını geliştirerek Infinity-O Display’e geçiş yapan Samsung, bu yılda aynı tasarım çizgisinde kalacak.

Sızdırılan son raporlar ışığında, 2020’de tanıtılacak olan yeni S serisi modellerin S10 modelleri ile aynı tasarım çizgisinde olacağını öğrendik.

Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa, S11 6.4 inç, S11e 6.7 inç ve S11+ da 6.9 inçlik ekranla gelecek. Samsung’un 3 modelinde de SAMOLED ismini verdiği yeni ekran teknolojisini kullanması bekleniyor. Ayrıca bahse konu 3 modelin de delikli ekran tasarımıyla geleceğini bir kez daha hatırlatalım.

Burada yalnızca Galaxy S11+ modeline ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 5G desteğiyle gelecek olan plus varyantındaki modelin 120Hz’lik ekrana sahip olacağı dile getiriliyor. S11 ve S11e modellerinde ise böyle bir destek söz konusu olmayacak.

4’lü ana kamera ile bambaşka bir deneyim

Galaxy S11 ve S11+ hakkında ortaya çıkan bir diğer detay ise kamera ile ilgili. Söylentilere göre hem S11, hem de S11+ 4’lü ana kamera ile gelecek. Her 2 modelde de 108MP’lik ana kameraya 3 farklı sensorün eşlik edeceği belirtiliyor. Ayrıca bu telefonlar ile 10X kayıpsız zoom yapabilmek mümkün olacak. Ayrıca 100X hibrit zoom’a imkan tanıyan 48MP’lik telefoto lensin kullanılacağı da sızdırılan bilgiler arasında.

Kısaca özetlemek gerekirse, hem S11, hem de S11+ kamera açısından beklentileri karşılayacak kalibrede telefonlar. Tabi ki sayısal değerler üzerinden bir karara varmak çok doğru olmayacaktır. Söz konusu kamera olduğunda, bu telefonlarla çekilecek fotoğraf ve videoları görmek, yorum yapmak açısından daha belirleyici olacaktır.

Galaxy S11 modelleri Şubat’ta tanıtılacak

Şimdi gelelim Samsung’un yeni amiral gemisi modellerini ne zaman tanıtacağına. Güney Kore kaynaklı bazı raporlara göre, Samsung S11 etkinliğini 11 Şubat’ta düzenlemeyi planlıyor.

Eğer bu tarih doğruysa, S11 modelleri Şubat ayının sonuna kadar ön sipariş sürecinde kalacaktır. Mart ayının gelmesiyle birlikte telefonların satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Elbette tüm bu bilgilerin sızdırılan rapor ve belgelere dayandığını unutmamak gerekiyor. Yani henüz ortada Samsung tarafından onaylanmış bir bilgi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S11 samsung akıllı telefon

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