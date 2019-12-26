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  4. Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2020’nin Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 20 etkinliğinde merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkacak.

Galaxy S11 yerine Galaxy S20 gelebilir

Galaxy S10 ailesinde olduğu gibi üç farklı model tanıtacak olan Samsung, bu modellerinde Snapdragon 865‘e eşdeğer olan Exynos 990 yonga setine ve 6 GB RAM‘e yer verecek.

Kamera konusunda yeniliklere imza atacak olan Samsung’un isimlendirme politikasında da değişikliğe gideceği iddia edildi. Samsung sızıntıları ile bilinen Ice Universe, Galaxy S11 isminin kullanılmayacağını söylüyor. Ice Universe‘e göre; Samsung tepe modellerinde yeniden isimlendirmeye gidecek ve karşımıza Galaxy S20 modeli ile çıkacak.

Huawei’nin P10, P20 ve P30 isimlendirmesine benzer bir politika izlemesi beklenen Samsung’un, S20 adını kullanması çok yüksek bir ihtimal. Apple cephesi de isimlendirme politikasında 2020’de değişikliğe gidebilir. Çünkü artık seriler çok ilerledi ve Galaxy S17 veya iPhone 18 demek pek mantıklı olmayacak.

İsimlendirme politikasını şimdiye kadar en iyi Huawei’nin uyguladığını söyleyebiliriz. 10’ar 10’ar arttırma yaparak giden Huawei de bundan bi 7-8 yıl sonra isimlendirmede tıkanacak ve o da silbaştan bir seriye geçiş yapacak gibi görünüyor.

Sizce firmalar isimlendirme politikalarını nasıl oluşturmalı? Galaxy S11 yerine S20 gelirse daha mantıklı olur mu yoksa seri bozulmuş gibi bir izlenim uyandırır mı? Gelin yorumlarda hep birlikte tartışalım.

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Anahtar Kelimeler:
samsung Galaxy S11 galaxy s20

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