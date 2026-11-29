Samsung’un yaklaşan Galaxy S27 Ultra modelinin 3x telefoto kamerasından ve lazer otomatik odaklama modülünden vazgeçebileceği daha önce gündeme gelmişti. X’te bir sızıntı kaynağının paylaştığı iddia ise telefonun kamerasında beklenen iyileştirmelere işaret ediyor.

Paylaşıma göre yeni ana kamera, gece çekimlerinde belirgin biçimde daha parlak ve daha fazla ayrıntı içeren fotoğraflar sunuyor. Video kalitesinin de özellikle etkileyici olduğu ileri sürülüyor.

İDDİAYI DESTEKLEYEN ÖRNEK GÖRÜNTÜ PAYLAŞILMADI

Sızıntı kaynağı, bu iddiaların dışında herhangi bir ayrıntı veya örnek görüntü paylaşmadı.

Daha önceki bir sızıntıda da telefonun düşük ışıkta daha pürüzsüz ve daha az kumlanma içeren görüntüler sunacağı öne sürülmüştü. Son iddia, bu önceki sızıntıyla örtüşüyor.

ÜÇ ARKA KAMERAYLA GELMESİ BEKLENİYOR

Önceki sızıntılara göre Galaxy S27 Ultra’nın 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 5x yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kamerayla gelmesi bekleniyor. Bu beklenti, Galaxy S26 Ultra’daki dört kameralı kurulumun yerini üç kameralı bir yapının alabileceğine işaret ediyor.

Telefonun 2027’nin başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda cihazla ilgili daha fazla sızıntı ve söylenti gündeme gelebilir.