Realme’nin numaralı telefon serisindeki ilk Ultra modeli olacağı söylenen Realme 17 Ultra hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa süre önce paylaşılan bilgilerde telefonun RMX5341 model kodunu taşıyacağı, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanıyla geleceği öne sürülmüştü. Renk seçenekleri ise Ultra Silver ve Ultra Red olarak belirtilmişti.

Aynı kaynak, şimdi de telefonun ekranından bataryasına, işlemcisinden kameralarına kadar pek çok özelliğini paylaştı. İkinci bir kaynak da cihazın tasarımını gösteren bir görselle birlikte farklı teknik özellik iddiaları aktardı.

9.000 mAh BATARYA VE 100 W ŞARJ İDDİASI

İlk kaynağa göre Realme 17 Ultra, Snapdragon işlemciyle gelecek ve 1,5K veya 2K çözünürlükte, 165 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran kullanacak. Tamamen metal bir gövdeye sahip olacağı belirtilen telefonun ColorOS 17 ile çalışacağı öne sürülüyor.

Aynı kaynak, cihazda 100 W şarj desteğine sahip 9.000 mAh batarya, soğutma fanı ve ışık halkası bulunacağını söylüyor.

Kamera tarafında ise 200 MP’lik bir kamera, 50 MP’lik bir kamera ve ultra geniş açılı kameradan söz ediliyor. Telefonun 120x yakınlaştırma, Open Gate video, log video ve 4K çözünürlükte saniyede 120 kare video kaydını destekleyeceği de iddialar arasında.

İKİNCİ KAYNAKTAN FARKLI EKRAN VE BATARYA BİLGİLERİ

Realme 17 Ultra’nın görselini paylaşan ikinci kaynak, satışa sunulacak cihazın tasarımının bu görseldekinden farklı olabileceğini belirtiyor. Bu kaynağın aktardığı bazı teknik ayrıntılar da ilk kaynakla örtüşmüyor.

İkinci kaynağa göre telefonda ultra geniş açılı kamera bulunmayacak. Bataryanın tipik kapasitesi ise 9.000 mAh yerine 8.700 mAh olacak.

Ekran için de farklı özellikler aktarılıyor. Bu kaynağa göre cihaz, 1,5K çözünürlüklü ve 185 Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED ekranla gelecek. Ancak 185 Hz yalnızca desteklenen oyunlarda kullanılabilecek; sistemin yenileme hızı 165 Hz ile sınırlı olacak.

Telefonun metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olacağı, gücünü de Snapdragon 8 serisi bir işlemciden alacağı öne sürülüyor. BGMI’da 120 FPS, COD’da ise 165 FPS oyun desteği sunulacağı belirtiliyor.

200 MP ANA KAMERA VE RGB IŞIK HALKASI

İkinci kaynak, ana kamerada 200 MP, 3,5x telefoto kamerada ise 50 MP sensör kullanılacağını iddia ediyor. Ön kameranın da 50 MP sensöre sahip olacağı ve 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video kaydı yapabileceği söyleniyor.

Bu kaynak, dahili soğutma fanı ve dairesel ışıkla ilgili bilgileri de destekliyor. Işığın, bazı vivo telefonlarda görülenlere benzer bir RGB ışık olacağı belirtiliyor.

Realme 17 Ultra’nın 2027’nin ilk çeyreğinde Hindistan’da tanıtılması bekleniyor.

Görsel temsilidir.