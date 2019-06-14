Galaxy Tab S5, SD 855 yonga seti ve stylus pen ile gelecek

Zaten Apple’ın iPadOS’e geçmesindeki en önemli sebep de bu. iPad’i iOS ekosisteminden uzaklaştırarak, daha işlevsel bir PC haline getirmek. Çünkü iPad’in geleceğini kurtarmanın tek yolu bu diyebiliriz.

Diğer üreticiler ise şimdilik el mahkum yola Android ile devam edecekler. Android işletim sistemine sahip tabletler de muhtemelen katlanabilir ekranlı modellerin yaygınlaşmasıyla tamamen sektörden silinecektir.

Tablet sektöründeki daralmaya ve kötü tabloya rağmen yeni tablet modeli duyurmaya devam eden üreticiler de mevcut. Nitekim Samsung da bunlardan biri. Güney Koreli şirket önümüzdeki günlerde üst segmente hitap eden yeni tableti Galaxy Tab S5 ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Sızdırılan son bilgilere göre Samsung’un üst seviyedeki yeni tableti gücünü Qualcomm’un hali hazırdaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855’ten alacak.

Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan tabletin dahili depolama alanı ise 512GB olacak. S-Pen desteğine de sahip olması beklenen tabletin, Galaxy Note10 ile eş zamanlı olarak tanıtılması bekleniyor.

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