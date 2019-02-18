Galaxy Tab S5e ortaya çıktı

Samsung Electronics akıllı özelliklerle donatılmış, daha ince ve daha hafif Galaxy Tab S5e’yi duyurdu. 10.5 inç boyutunda geniş bir ekran ve yüksek pil kapasitesi sunan Galaxy Tab S5e, zengin ve etkileyici bir eğlence deneyimi için geliştirildi.
İncelikli Tasarım
Şık ve yenilenmiş tasarımıyla Tab S5e pratik bir kullanım tarzı sunuyor. 5,5 mm inceliğindeki metal gövdesi ve yalnızca 400 gram ağırlığıyla Tab S5e, ultra taşınabilir ve dayanıklı olmasının yanında günlük yaşantınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Canlı ve modern tek renkli tasarım seçenekleri arasında, kendi tarzınıza göre tercih edebileceğiniz Gümüş, Siyah ve Altın Rengi seçenekleri de bulunuyor.
14,5 saate kadar uzanan pil ömrü sunan Tab S5e, performansını uzun süre koruyarak size daha fazla oyun oynama, internette gezinme ve video izleme özgürlüğü sunuyor.
Akıllı özellikler
Yeni Bixby 2.0’a yer veren ilk Samsung tablet olan Tab S5e, cihazınızla etkileşime geçmeniz için daha akıllı ve rahat bir yol sunuyor. Ayrıca, bağlantılı seçili ev cihazlarınız için ideal bir kontrol merkezi görevi de görüyor. Böylece ev ortamınızı sesli komutlarla daha hızlı ve kişiselleştirilmiş olarak kontrol edebiliyorsunuz.
Zenginleştirilmiş eğlence
Samsung’un simgesi haline gelen etkileyici Super AMOLED ekran; 16:10 en boy oranı ve görünmez menü tuşuyla heyecan dolu filmleri veya en sevdiğiniz TV dizilerinizi izleyebilirsiniz. Tab S5e’de bulunan 10,5 inç Kenardan Kenara Ekran; ince çerçeveleri ve %81,8 ekran gövde oranıyla içeriklere hayat veren zengin ve etkileyici bir izleme deneyimi oluşturuyor. Tab S5e ile YouTube Premium hizmetinden 4 ay ücretsiz olarak da faydalanabiliyorsunuz.
Tab S5e, dört adet hoparlöründen elde edilen zengin ve etkileyici seslerle eğlence deneyiminizi mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Otomatik dönen stereo teknolojisini kullanan hoparlörler tableti tutuş şeklinize (dik/yatay) uyum sağlayan, güçlü ve yüksek sesler sunuyor. Tab S5e’de ayrıca profesyonel olarak dengelenmiş etkileyici 3D sesler için Dolby Atmos ve AKG özellikleri de yer alıyor. Yeni kullanıcılara 3 ay ücretsiz Spotify premium üyeliği sunan Tab S5e ile sevdiğiniz şarkıları istediğiniz her yerde kesintisiz dinleyebilirsiniz.
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