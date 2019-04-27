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Galaxy View 2 fiyatı ve çıkış tarihi netlik kazandı

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TEKNOLOJİ  | 27.04.2019 08:18 | Son Güncelleme

Samsung’un dev ekranlı tableti Galaxy View yenileniyor. Geçtiğimiz günlerde AT&T tarafından yayınlanan kısa bir video ile Galaxy View 2 ortaya çıkmıştı. İlk başta AT&T’ye özel olarak satışa sunulacak olan tabletin fiyat ve çıkış tarihi de netlik kazandı.

Galaxy View 2 fiyatı ve çıkış tarihi netlik kazandı

Galaxy View 2 fiyatı ilk etapta 740 dolar olacak. İlk etapta diyoruz çünkü bu AT&T abonelerine özel olan fiyat. Muhtemelen tablet diğer ülkelerde satışa sunulduğunda farklı etiketler de göreceğiz. Tabi ki sunulursa. Zira şu anda Galaxy View 2’nin hangi pazarlarda satışa sunulacağı da netlik kazanmış değil.

Bu arada tabletin teknik özelliklerinin de netleştiğini belirtelim. Galaxy View’in yeni versiyonu Samsung tarafından üretilen Exynos 7884 yonga setinden güç alacak. Sistemini 3GB RAM ile destekleyecek olan tablet 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak.

1080p çözünürlüğünde 17.3 inçlik hayli devasa bir ekrana sahip olan Galaxy View 2, 12.000 mAh’lık bataryadan beslenecek. Zaten bu kadar büyük bir ekran için daha düşük bir batarya tercihi pek doğru olmazdı.

Kutudan ilk çıktığında Android Oreo ile çalışacak olan tablette, görüntülü konuşma için 5MP’lik ön kamera da yer alıyor.

Galaxy View 2 fiyatı ve özellikleri göz önüne alındığında ideal bir tercih olabilir. Bu arada tabletin 26 Nisan itibariyle satışa çıkacağını da hatırlatalım.

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samsung samsung galaxy view tablet
 

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