Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! Türkiye’nin boşanma haritasında o il zirvede

2024 yılına ait il bazındaki verilere göre İstanbul, 35 bin 338 boşanmayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 15 bin 438 boşanmayla Ankara, 13 bin 872 boşanmayla İzmir takip etti.

Listenin devamında Antalya 8 bin 918, Bursa 7 bin 367, Adana 5 bin 620, Konya 5 bin 379 ve Mersin 5 bin 206 boşanmayla yer aldı.

EN AZ BOŞANMA BAYBURT'TA GÖRÜLDÜ

Boşanma sayısının en düşük olduğu il 71 boşanmayla Bayburt oldu. Bayburt'u 117 boşanmayla Gümüşhane, 128 boşanmayla Hakkari ve 137 boşanmayla Ardahan izledi.

Artvin'de 243, Muş'ta 239 ve Tunceli'de 224 boşanma kaydedildi.

ERDOĞAN'DAN BOŞANMA ORANLARINA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada evlilik yaşının yükselmesine ve boşanma sayılarındaki artışa dikkat çekmişti.

Erdoğan, "Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında Türkiye genelinde 187 bin 343 çift boşandı. 2023 yılında ise bu sayı 173 bin 342 olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece bir yılda boşanan çiftlerin sayısı 14 bin 1 arttı.

BOŞANMA HIZINDA ANTALYA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Toplam boşanma sayısında İstanbul ilk sırada yer alsa da nüfusa oranla hesaplanan kaba boşanma hızında farklı bir şehir öne çıktı.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,29 ile Antalya oldu. Antalya'yı binde 3,09 ile İzmir ve binde 3,04 ile Karaman takip etti.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari olarak kaydedildi.