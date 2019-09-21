Galaxy Watch Active2 satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Galaxy ailesinin bir parçası olan Galaxy Watch Active2, tüketicilerin kişisel yaşam tarzlarına yönelik özelleştirme seçenekleri, sağlıklı bir hayat tarzık için yeni, kullanışlı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Galaxy Watch Active2; kullanıcıların uyku, antrenman ve stres yönetimi gibi sağlık hedeflerinin gerçekleştirmesinde büyük kolaylık sağlıyor. İster meditasyon yapmaya vakit ayırmak isteyin, ister sürekli yeniliklerden anında haberdar olmak isteyin, Galaxy Watch Active2 yaşam tarzınıza uyum sağlıyor ve fark yaratan özellikleri şık görünümle birlikte sunuyor. YAŞAM TARZINIZA UYGUN TASARIM Hafif alüminyum ve paslanmaz çelik olmak üzere iki farklı materyal ile kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy Watch Active2, her iki modelinde de 44 mm ve 40 mm çapında iki farklı boyutta geliyor. Hafif alüminyum model florlu elastomer (FKM) kayışı ile; sağlam paslanmaz çelik ise deri kayışı ile dikkat çekiyor. Akıllı saatleri çeşitli şık kayış ve kadran seçenekleriyle kişiselleştirmek de mümkün.

EKRAN BOYUTU ARTTI Galaxy Watch Active2 klasikleşmiş bezeli dijitalleştirerek şık bir yenilik sunuyor. Dijital hale gelen bezel ile menüler arasında dolaşmak kolaylaşırken, ekran boyutu da artıyor. Kavisli Super AMOLED ekranın bir parçası olan dönen dokunmatik çerçeveyi saat yönünde veya saat yönünün aksine çevirerek, kullanıcılara ekranlar arasında geçiş yapabilme ve favori uygulamayı seçme kolaylığı sağlanıyor.Yenilenen One UI da sade, net ve doğal bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. RENK ALGILAMA ALGORİTMASI DİKKAT ÇEKİYOR Şık bir saat isteyen kullanıcılar, My Style renk algılama algoritması ile Galaxy Watch Active2’lerinin dijital kadranını kıyafetlerine göre ayarlayabiliyor. Galaxy Wearable uygulamasında bulunan bu özellik sayesinde, kıyafetlerinizin fotoğrafını çekip beş farklı renk düzeni arasından seçim yaparak saatinizin kadranını saniyeler içinde değiştirebiliyorsunuz. Her gün tarzınıza göre ayar yapabiliyor veya favori tarzlarınızı daha sonra kullanmak için kaydedebiliyorsunuz. SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MÜKEMMEL BİR YARDIMCI

Galaxy Watch Active2 sağlığınızı geliştirmeniz için size destek olacak özellikleriyle de dikkat çekiyor. Beslenme, antrenman, uyku ve diğer sağlıklı yaşama teşvik eden unsurlar için tavsiyelerde bulunarak yaşam tarzınız için olumlu tercihler yapmanıza yardımcı oluyor. Örneğin, bu akıllı saat 39 farklı antrenmanı manuel olarak takip edebiliyor. Bunların arasından koşma, yürüme, bisiklet, yüzme, kürek, eliptik bisiklet ve dinamik antrenmanı otomatik olarak tespit edilip başlatılıyor. Güncellenen Koşu Koçu ile koşu temponuzu gerçek zamanlı olarak görebiliyor ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan yedi farklı koşu programından yararlanabiliyorsunuz. Galaxy Watch Active2’nin arka kısmında yeni sağlık sensörleri de bulunuyor. Daha hızlı ölçüm yapabilen bu sensörler sayesinde verileri hızla alıp antrenman düzeninizi belirleyebiliyor ve hedefinize ulaşabiliyorsunuz. STRES DÜZEYİNİZ KONTROL ALTINDA Galaxy Watch Active2, popüler sağlık uygulaması Samsung Health ile gerçek zamanlı stres düzeyinizi de takip ediyor. Önceki Galaxy Watch modeline kıyasla, gelişmiş uyku analizi algoritmaları daha sağlıklı uyku düzeni (dört aşamalı uyku ile) elde etmenize yardımcı olarak geceleri dinlenmenizi ve bir sonraki güne hazır hale gelmenizi sağlıyor.

SOSYAL MEDYA İLE HIZLI VE BASİT BAĞLANTI SEÇENEĞİ Galaxy Watch Active2 diğer cihazlarınızla kolayca bağlı kalmanıza imkan sunuyor. Sosyal medya akışlarına tek bir dokunuşla erişebiliyor ve bu platformlardaki içeriklerinizle daha fazla etkileşime geçebiliyorsunuz. Bir tweet’e yanıt vermeniz veya beğeni göndermeniz de mümkün. Ayrıca bileğinizde bir video klip veya film fragmanı da izleyebiliyorsunuz. Bağlı kalmanızı kolaylaştıran bir diğer uygulama ise Spotify. Telefonunuzdan veya Galaxy Watch Active2’nizden Samsung hesabınıza giriş yapabilir ve Spotify’daki içeriklerinize göz atıp kesintisiz bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Galaxy Watch Active2, cihazlarla etkileşim kurarak müzik ve multimedya içeriklere daha kolay erişmenizi sağlıyor. FOTOĞRAF VE VİDEO ÖZELLİĞİ Galaxy ailesinin en yeni üyesi olan Galaxy Watch Active2, Samsung Galaxy ekosisteminin en iyi özelliklerini her şeyi yapmak isteyen kullanıcılar için akıllı saatlere taşıyor. Örneğin Galaxy Watch Active2’yi Galaxy seçili akıllı telefonunuzabağladığınızda, Galaxy Watch Active2’deki Watch Camera Controller uygulaması ile bileğinizden fotoğraf ve video çekebiliyor, çekilen görüntülerin ön izlemesini saat üzerinden görebiliyor, ön ve arka lensler arasında geçiş yapabiliyor, zamanlayıcı kurabiliyor ve fotoğrafın veya videonun son halini görebiliyorsunuz. Galaxy akıllı telefonunuzdaki Wireless PowerShare özelliğini kullanarak Galaxy Watch Active2’nizi kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Galaxy ekosistemiyle elde ettiğiniz Samsung Health, SmartThings ve diğer hizmetler için de saatiniz, seçili cihazlarınıza kolaylıkla entegre oluyor. Elbette, saatinizde yaptığınız her şey Knox teknolojisiyle korunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ SATIŞ FİYATI NE KADAR? 40 MM'DE FİYAT ARALIĞI 1.599-2.299 TL -Galaxy Watch Active 2’nin 40 mm alüminyum versiyonu mat altın, mat gümüş ve mat siyah renk seçenekleri ve 1.599 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. -Galaxy Watch Active2’nin 40 mm paslanmaz çelik versiyonu altın, siyah ve Ghmüş renk seçenekleri ve 2.299 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. -Galaxy Watch Active2 40 mm Under Armour mat siyah versiyonu ise 1.699 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. 44 MM'DE FİYAT ARALIĞI 1.699-2.499 TL -Galaxy Watch Active2’nin 44 mm alüminyum versiyonu Mat Altın, Mat Gümüş ve Mat Siyah renk seçenekleri ve 1.699 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. -Galaxy Watch Active2’nin 44 mm paslanmaz çelik versiyonu Altın, Siyah ve Gümüş renk seçenekleri ve 2.499 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. -Galaxy Watch Active2 44 mm Under Armour Mat Siyah versiyonu ise 1.799 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip.