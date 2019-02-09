Galaxy Watch Sport yerine Galaxy Watch Active geliyor

Bilindiği üzere Samsung 20 Şubat’ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde yeni akıllı saat modelini de tanıtacak. Son birkaç haftadır Samsung’un yeni akıllı saatine dair bazı söylentilere tanıklık etmiştik. Genel itibariyle sızdırılan bilgilerde akıllı saatin Galaxy Watch Sport olarak isimlendirileceği belirtiliyordu. Fakat Samsung’un yeni akıllı saatinin farklı bir isme sahip olduğu ortaya çıktı.

Sızdırılan son bilgilere göre, Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch Sport değil, Galaxy Watch Active şeklinde isimlendirilecek.

Galaxy Watch Active SM-R500 model numarasıyla satışa sunulacak. Exynos 9110 yonga setinden güç alacak olan cihaz, kutudan ilk çıktığında Tizen 4.0.0.3 ile çalışacak.

Watch Active de aynı geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy Watch gibi 360 x 360 px çözünürlüğünde 1.3 inç ekrana sahip olacak. 230 mAh boyutunda bir bataryaya sahip olması beklenen saatin dahili bir hoparlör, kalp atış monitörü, NFC ve GPS gibi özelliklerle geleceği belirtiliyor.