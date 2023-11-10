10 Kasım manşetleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını dünya basınına böyle yansımıştı! Övgü ve hüzün dolu başlıklar bir arada

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği haberinin verilmesiyle 10 Kasım 1938 tarihinde Türkiye'de derin bir acı ve matem etkili oldu. Dünya basının da Mustafa Kemal'in vefatı birinci sayfadan verilerek Türk halkının acısı derinden hissedildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dış basındaki manşetlerde 'Modern Türkiye'nin kurucusu' şeklinde övgü dolu yorumlarla son yolcuğuna uğurlandı.

