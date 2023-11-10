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    4. 10 Kasım manşetleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını dünya basınına böyle yansımıştı! Övgü ve hüzün dolu başlıklar bir arada

    10 Kasım manşetleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını dünya basınına böyle yansımıştı! Övgü ve hüzün dolu başlıklar bir arada

    10.11.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumması tüm Türkiye'yi yasa boğarken dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Dış basının Atatürk'ün vefat haberini gazetelerinin ilk sayfasından verirken Türk halkının üzüntüsünü anlatmış ve Mustafa Kemal'den övgü dolu sözlerle bahsetmişti. İşte 10 Kasım'da dünya basındaki manşetler...

    Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği haberinin verilmesiyle 10 Kasım 1938 tarihinde Türkiye'de derin bir acı ve matem etkili oldu. Dünya basının da Mustafa Kemal'in vefatı birinci sayfadan verilerek Türk halkının acısı derinden hissedildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dış basındaki manşetlerde 'Modern Türkiye'nin kurucusu' şeklinde övgü dolu yorumlarla son yolcuğuna uğurlandı.

    Günün Trend Haberleri

    DÜNYA BASININDA 10 KASIM MANŞETLERİ...

    CE SOIR

    CE SOIR

    Fransız Gazetesi Ce Soir, Atatürk’ün ölümünü “Kemal Atatürk Öldü” başlığıyla verdi. Haberde Atatürk sayesinde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip oldukları ve artık yüksek öğrenim görebilecekleri belirtildi.

    CHICAGO TRIBUNE

    CHICAGO TRIBUNE

    ABD gazetesi, ilk sayfadan Atatürk'ün ölüm haberini verirken, "Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti." ifadelerini kullandı.

    EXCELSIOR

    EXCELSIOR

    Paris merkezli Excelsior gazetesi “Modern Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk dün sabah vefat etti” şeklindeki haberle Atatürk'ün vefatını duyurdu.

    LE FIGARO

    LE FIGARO

    Fransız gazetesi Le Figaro “Cumhurbaşkanı Atatürk’ün vefatı” başlığıyla verdiği haberde, Atatürk’ün 09.05’te vefat etmesinden hemen sonra duygu yüklü bir kalabalığın Dolmabahçe Sarayı’nın çevresinde toplandığını belirtti.

    NEW YORK TIMES

    NEW YORK TIMES

    Türk halkının yansına değinen ABD gazetesi haberinde, "Halk yas tutuyor. Askeri kahraman Atatürk devleşen bir devlet yarattı" ifadelerine yer verdi.

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