10 Kasım manşetleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatını dünya basınına böyle yansımıştı! Övgü ve hüzün dolu başlıklar bir arada

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği haberinin verilmesiyle 10 Kasım 1938 tarihinde Türkiye'de derin bir acı ve matem etkili oldu. Dünya basının da Mustafa Kemal'in vefatı birinci sayfadan verilerek Türk halkının acısı derinden hissedildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dış basındaki manşetlerde 'Modern Türkiye'nin kurucusu' şeklinde övgü dolu yorumlarla son yolcuğuna uğurlandı.
Fransız Gazetesi Ce Soir, Atatürk’ün ölümünü “Kemal Atatürk Öldü” başlığıyla verdi. Haberde Atatürk sayesinde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip oldukları ve artık yüksek öğrenim görebilecekleri belirtildi.
ABD gazetesi, ilk sayfadan Atatürk'ün ölüm haberini verirken, "Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti." ifadelerini kullandı.
Paris merkezli Excelsior gazetesi “Modern Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk dün sabah vefat etti” şeklindeki haberle Atatürk'ün vefatını duyurdu.
Fransız gazetesi Le Figaro “Cumhurbaşkanı Atatürk’ün vefatı” başlığıyla verdiği haberde, Atatürk’ün 09.05’te vefat etmesinden hemen sonra duygu yüklü bir kalabalığın Dolmabahçe Sarayı’nın çevresinde toplandığını belirtti.
Türk halkının yansına değinen ABD gazetesi haberinde, "Halk yas tutuyor. Askeri kahraman Atatürk devleşen bir devlet yarattı" ifadelerine yer verdi.