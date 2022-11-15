100. yaş gününü öyle bir kutladı ki! Striptiz kulübünde tutkulu öpücüklerinden şehvetli kucak danslarına...

Teksaslı adamın 100. yaş günü kutlaması haber kanalı TMZ tarafından manşetlere taşındı ve büyük ilgi gördü. Poma, doğum gününü Dallas'ta yerel bir striptiz kulübü olan Lodge'da, bir grup genç kadınla bir arada kutladı.
Poma'nın kızı Dina, bir striptiz kulübünün yaşlı babasının doğum gününü kutlamak için mükemmel bir yer olduğunu çünkü hayatta iki şeyi sevdiğini ve bunun da genel olarak kadınlar ve özellikle de onların göğüsleri olduğunu söyledi.
Gerçekten de, Pomo'nun partisinden paylaşılan fotoğraflar, yarı çıplak kadınlardan biri tarafından bir tabak makarna ile beslendiği ve büyük göğüslü çalışanlarla flört ettiği anları gösteriyordu.
Ayrıca bir dizi görüntü de, doğum günü çocuğunun kendisine kucak dansı yapan bir striptizciyle el ele tutuştuğu anlardandı.
Pomo'nun striptizcilerle yakın temasa girdiği görüntüler de dikkatlerden kaçmadı.
Doğum günü pastasındaki mumları söndürmeden önce de başka bir kadının göğüs dekoltesini öperken resmedildi.