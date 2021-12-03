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  4. 11 yaşındaki fotoğrafını paylaştı! Murat Yıldırım kural bozdu

11 yaşındaki fotoğrafını paylaştı! Murat Yıldırım kural bozdu

03.12.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar hiç eski fotoğraflarını yayınlamayan Murat Yıldırım, hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu, 31 yıl önceki vesikalık pozunu ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aziz'in oyuncusu Murat Yıldırım, ilk kez çocukluk halini yayınlayarak, takipçilerini şaşırttı.

Yıldırım, 33 yıl önce çekilen vesikalık fotoğrafını 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

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Bugüne kadar hiç eski fotoğraflarını yayınlamayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Yaş 11, #Tbt..." notunu düştü. 42 yaşındaki Murat Yıldırım'ın paylaşımı takipçilerinden 115 binden fazla beğeni aldıkısa sürede binlerce beğeni aldı.

"DUBLÖR MÜ KULLANDIN?"

Faslı eşi İmane Elbani ile ödül töreni gecesine katılan Murat Yıldırım’ın yüzündeki değişiklik gündem olmuş sosyal medyada Murat Yıldırım için "Abi dublör mü kullandın?" yorumları gelmişti.

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Törenden çekilen fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım, sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olmuştu.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

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Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...
Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

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Aşk-ı Memnu başta olmak üzere rol aldığı birçok dizi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Kııvanç Tatlıtuğ.
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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım
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