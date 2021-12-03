11 yaşındaki fotoğrafını paylaştı! Murat Yıldırım kural bozdu

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aziz'in oyuncusu Murat Yıldırım, ilk kez çocukluk halini yayınlayarak, takipçilerini şaşırttı.
Yıldırım, 33 yıl önce çekilen vesikalık fotoğrafını 3,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.
Bugüne kadar hiç eski fotoğraflarını yayınlamayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Yaş 11, #Tbt..." notunu düştü. 42 yaşındaki Murat Yıldırım'ın paylaşımı takipçilerinden 115 binden fazla beğeni aldıkısa sürede binlerce beğeni aldı.
Faslı eşi İmane Elbani ile ödül töreni gecesine katılan Murat Yıldırım’ın yüzündeki değişiklik gündem olmuş sosyal medyada Murat Yıldırım için "Abi dublör mü kullandın?" yorumları gelmişti.
Törenden çekilen fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım, sosyal medyada uzun süre tartışma konusu olmuştu.
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