142 yıllık Sarı Mektep’te restorasyon çalışmaları devam ediyor

Osmanlı döneminde değerli madenlerin çıkarılması nedeniyle hem darphanenin kurulduğu hem de vatandaşlarının vergi ve askerlikten muaf olduğu Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesindeki tarihi eserler birer birer ayağa kaldırılıyor. Tarihten kalma hanlar, hamamlar, köprüler, cami ve kiliselerin bulunduğu bölgede bilinen bin 500 tarihi eserden günümüze ulaşan 100 kadarı ayakta kalma mücadelesi veriyor.

TARİHİ BİNAYA DOKUNUŞ

Üç medeniyetin bir arada kardeşçe yüzyıllarca yaşadığı hoşgörü yerleşimi olan bölgede cami ile kilise yanyana bulunuyor. Uzmanlar bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesi halinde buranın Şirince ve Cumalıkızık gibi tarihi Osmanlı kasabası görünümüne kavuşabileceğini vurguluyor.

Mahallede son olarak Sarı Mektep olarak bilinen 142 yıllık tarihi binanın restorasyonuna başlandı. İl Özel İdaresi tarafından ihalesi gerçekleştirilen tarihi okulun projesi ise ülke genelinde birçok restorasyon işine imza atan Yüksek Mimar Burak Dolu hazırladı. Proje müellifi olarak restorasyon çalışmalarının başındaki isim olan Dolu, 3 medeniyetin bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Süleymaniye Mahallesinde bulunan tarihi okulun yıkılmak üzereyken yeniden ayağa kaldırılarak hafıza merkezi yapılacağını söyledi.

“1879 YILINDA EĞİTİME BAŞLADI” Yıllardır Süleymaniye’nin kültürel ve doğal mirasının korunması üzerine çalıştıklarını belirten Dolu, “Çocukluğum buralarda geçti. Bu vesileyle muhtemelen mimar oldum ve sonra da restorasyon uzmanı oldum. Şuanda çalıştığımız alan Sarı Mektep. 1875’te inşaatı başladı 1879’da tamamlandı ve eğitime başladı. Savaş dönemleri ve 1918’den sonra eğitime ara verildi ve şehrin aşağı taşınması sürecinde bütün eski Gümüşhane’deki tarihi yapılar sökülerek yeni Gümüşhane kuruldu. Bu yapıda bundan ne yazık ki nasibini aldı. Yapının ahşap elemanları başta olmak üzere söküldü ve aşağı şehre taşındı” dedi.

“ADINI DEĞERLİ MADENLERDEN ALAN TEK ŞEHİR” Tarihi Süleymaniye Mahallesinde kurulan Gümüşhane’nin isminden mütevellit gümüş madenleri ve diğer madenler sebebiyle kurulduğunu kaydeden Dolu, “Gümüşhane, adını değerli madenlerden alan tek şehir. Madenci şehirlerinin başı diyebiliriz. Gümüşhane’de darphane vardı. Çünkü altın ve gümüş üretimi Osmanlı’dan öncesinden başlar ve Osmanlı’nın en önemli maden şehirlerinden biri olur. O dönemde diğer 42 maden şehrine madenci yetiştirmiş bir şehir. Dolayısıyla Osmanlı döneminde özellikle 1800’lere kadar çok zengin bir şehir. Vergi, askerlik muafiyetleri var. Büyük bir nüfus çekmiş. Dolayısıyla eğitim, kültür, ticaret, sosyal konularda da çok ileri bir şehir” diye konuştu.