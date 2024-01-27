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    4. 15 kişi paraları saymaktan yoruldu! Aşiret düğününde toplanan takı gündem oldu "Sabahtan beri sayıyoruz, bitmiyor"

    15 kişi paraları saymaktan yoruldu! Aşiret düğününde toplanan takı gündem oldu "Sabahtan beri sayıyoruz, bitmiyor"

    Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
    27.01.2024 08:59 | Son Güncelleme:
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    Aşiret düğününde toplanan para ve altınlar sosyal medyada gündem oldu. Hakkari'deki düğünde toplanan paraları sayarak zor bitirdiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, parayı sayanların "Sabahtan beri sayıyoruz, bitmiyor" yorumu dikkat çekti.

    Hakkari'deki aşiret düğününde toplanan paralar gündem oldu. Bölgenin en geniş aşiretlerinden birine ait olan düğünden paylaşılan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Düğün sahipleri takılan paraları saymaktan adeta yoruldu. 15 kişi sayarak paraları zor bitirirken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


    Kesfet

    Aşiret düğününün yapıldığı Hakkari Kırıkdağ'da, gelin ve damada milyonlarca lira para ve altın takıldı.

    11 MİLYON LİRA TOPLANDI

    11 MİLYON LİRA TOPLANDI

    Düğünde 5.3 milyon lira para takılırken, bir milyon değerinde ise altın takıldı.

    Ayrıca damadın babası, geline 4.5 milyon değerinde takı aldı.

    PARALARI SAY SAY BİTREMEDİLER

    PARALARI SAY SAY BİTREMEDİLER

    11 milyon lira civarında altın ve para toplanan düğünde, düğün sahipleri paraları say say bitiremedi.

    O ANLAR GÜNDEM OLDU

    O ANLAR GÜNDEM OLDU

    O anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    düğün aşiret
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