15 kişi paraları saymaktan yoruldu! Aşiret düğününde toplanan takı gündem oldu "Sabahtan beri sayıyoruz, bitmiyor"

Hakkari'deki aşiret düğününde toplanan paralar gündem oldu. Bölgenin en geniş aşiretlerinden birine ait olan düğünden paylaşılan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Düğün sahipleri takılan paraları saymaktan adeta yoruldu. 15 kişi sayarak paraları zor bitirirken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Aşiret düğününün yapıldığı Hakkari Kırıkdağ'da, gelin ve damada milyonlarca lira para ve altın takıldı.
Düğünde 5.3 milyon lira para takılırken, bir milyon değerinde ise altın takıldı.
Ayrıca damadın babası, geline 4.5 milyon değerinde takı aldı.
11 milyon lira civarında altın ve para toplanan düğünde, düğün sahipleri paraları say say bitiremedi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada viral oldu.