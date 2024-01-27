15 kişi paraları saymaktan yoruldu! Aşiret düğününde toplanan takı gündem oldu "Sabahtan beri sayıyoruz, bitmiyor"

Hakkari'deki aşiret düğününde toplanan paralar gündem oldu. Bölgenin en geniş aşiretlerinden birine ait olan düğünden paylaşılan görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Düğün sahipleri takılan paraları saymaktan adeta yoruldu. 15 kişi sayarak paraları zor bitirirken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



