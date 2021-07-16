Karabük, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Bartın, Kocaeli ve Bolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Cuma Pazarı'nda buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bando ekibi eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, vatandaşlar burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabüklü Metin Arslan ve Barış Efe nezdinde o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha çeviren 251 şehide Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz gecesi umutlara, hayallere, özgürlüğe ve geleceğe pranga vurulmak istediğini dile getiren Gürel, "Milletimizin kanları ile alınan her türden silahımız kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza doğrultulmuştur. Hamdolsun ki Cenabı Allah'ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen yüce milletimiz, tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla inancıyla yüreği ile dikilmiş FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararı ile engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir." diye konuştu.

Burada milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Belediye Başkanı Rafet Vergili de birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi.

Etkinlikte, kahramanlık türküleri söylendi, sahne etkinlikleri sergilendi.

Şirinevler Mahallesi'nden başlayan Sancak Koşusu Kent Meydanı'nda sona erdi. Burada Türk Bayrağı şovu yapıldı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, getirdikleri sancağı Vali Gürel'e takdim etti.

Etkinliklere, Vali Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Belediye Başkanı Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, daire müdürleri, siyasi pati temsilcileri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan ve yine İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin yakınları, diğer protokol üyeleri, KARDEMİR işçileri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinliklerin yapıldığı meydana aşı çadırı kuruldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak isteyen vatandaşlar burada aşılarını yaptırdı.

- Zonguldak

İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne yürüdü. Burada sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinevizyon gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca hürriyeti, birlik ve beraberliği uğrunda azim, inanç ve kararlılıkla mücadele eden, ödün vermeyen, asil, cesur ve necip milletin bunun en son örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdiğini söyledi.

Milli iradeyi yok saymaya çalışan, aklını kiraya vermiş, dış güçlerce yönlendirilen ve kullanılan, şuursuz, alçak FETÖ hainlerine karşı milletin, ülkenin geleceğine, milli irade ve demokrasiye sahip çıktığını hatırlatan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi demokrasi, istiklal ve istikbalimizden asla taviz verilmemiş, milletimizin varlığına, birliğine, dirliğine ve demokrasisine yönelen tehdidi bertaraf etmek için FETÖ terör örgütüne ve hain harekete karşı gereken cevap milletimizce verilmiştir. Geçtiğimiz süreçte FETÖ ve darbecilerle mücadelede önemli bir yol kat edilmiş, büyük bir başarı sağlanmış, mücadele halen etkin bir şekilde devam etmektedir, kararlılıkla devam etmektedir. Hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi kalkıştığı alçak, hain darbe girişimini ve ihaneti buna karşılık olarak aziz milletimizce canı pahasına ortaya konulan onurlu direnişi milletimiz hiçbir zaman unutmayacak, anlatacak ve hatırlatacaktır."

Vali Tutulmaz, daha sonra sosyal medyada yer alan "Selam olsun" adlı yazıyı okudu, yazı vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da 15 Temmuz'un büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğunu belirterek, "Bu mücadelenin ve zaferin sahibi tüm milletimizdir. 15 Temmuz gecesi ülkemiz için yeni kapılar aralayarak milletimizin kardeşliğini pekiştirmiştir. Birlik, beraberlik ruhu içerisinde darbecilere en anlamlı cevabı bir kez daha hep beraber tek yürek olarak vermiş oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sancak koşusunun ardından sancak Vali Tutulmaz'a takdim edildi.

Öte yandan Türk Kızılayı tarafından Madenci Anıtına getirilen mobil aşı aracıyla Kovid-19 aşı zamanı gelen vatandaşlar aşılarını oldular.

- Sakarya

Adapazarı ilçesi merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda kurulan alanda geniş güvenlik önlemleri alındı, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri acil durumlar için hazır bekletildi.

Alanda Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri, katılımcılara su, çay ve helva ikramında bulundu.

Program saatinden önce meydana gelmeye başlayan her yaştan insanlar, ellerinde Türk bayrakları ve bayrak motifli balonlarla kendileri için oturma alanlarında yerini aldı.

Mehteran marşlarıyla başlayan programda, darbe girişimi gecesini özetleyen slaytlar izletildi. Yabancı uyruklu katılımcıların da yer aldığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı dinletildi.

Protokol konuşmalarının ardından darbe girişimi gecesi yapılan kahramanlığı anlatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiirlerin de yer aldığı slayt gösterisi sunuldu.

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okundu, girişim gecesi gazi olan vatandaşlar ile protokol fotoğraf çektirdi.

Saat 12.05'i gösterdiğinde darbe girişimi gecesinde olduğu gibi sela okundu.

Etkinliğe, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce başta olmak üzere askeri erkan, kaymakamlar, belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

-Düzce

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Valilik önünden Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen program, büyük ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin yapılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehitler için mevlidi şerif okunan programa Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, annesi Hanife Baysan siyasi parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın'da, vatandaşlar, Kemerköprü Meydanı'ndan başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterildi.

Bartın Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletin 15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları doldurduğunu, tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin dün olduğu gibi bugün de ülkenin geleceğine kasteden FETÖ Terör Örgütü ile mücadelesine yurt içinde ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Türkiye, darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmadan, hedeflerinden uzaklaşmadan, kendi kararlarını kendi verecek güçte, bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, üzerindeki bütün baskılara rağmen tam bağımsız, egemen, güçlü ve saygın bir devlet olma yolunda yürümeye devam ediyor. Bu kutlu gün ve bu kutlu olay, milletimizin ayağa kalkmasına, özüne dönmesine, güçlü ve büyük Türkiye’ye vesile oldu, olacak İnşallah."

Etkinliğe Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki camilerden sela okundu.

- Kocaeli

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydandaki sandalyeler sosyal mesafeye uygun olarak hazırlandı, vatandaşlar maskeleriyle içeri alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, tarih boyunca birlik ve beraberliklerini muhafaza ettikleri sürece başarılı olduklarını, kendilerinin hiçbir yere sömürmek, böbürlenmek üzere gitmediklerini söyledi.

Nerede olursa olsun mazlum, mağdurların hak ve hukuklarını tesis etmek için yola çıktıklarını ifade eden Yavuz, bunda da çoğu zaman başarılı olduklarını kaydetti.

15 Temmuz'da din kisvesi altında toplumun kutsal değerlerini kullanarak, sinsi ve birçok kılıfa girerek Türkiye'de hasara yol açıldığını aktaran Yavuz, "Bunların açıkça istihbarat örgütlerince yapılandırıldığı, yönetildiği yoksa sümüklü bir papazın bu sistemi kurup yönetebilmesinin imkansız olduğunu bu meydanlardaki herkes bilir. Buradan ders çıkarmamız gerekiyor. 15 Temmuz günlerinin ve gecelerin unutturulmaması lazım çünkü unutturulan her şey tekrar eder. O yüzden milli birlik ve beraberliği pekiştirmeliyiz. 15 Temmuz hain işgal girişimini unutmamalıyız." diye konuştu.

Yavuz, 15 Temmuz'da Muş Valisiyken 2 kurmay albaya ulaşamadığını dile getirerek, "Beyefendiler telefonuma çıkmadı. Benim konağın kapısında çıktığımda neredeyse 15 bin kişi bizi korumak için gelmişti. Hayatım boyunca unutamayacağım, beni Muş'a bağlayan konulardan bir tanesi. Komutanlara ulaşamıyorsunuz ama kapınızda 15 bin Muşlu var. O gece söylediğim şey aynen şuydu; 'Sahip çıktığımız şey bağımsızlığımızdır, onurumuzdur, haysiyetimizdir, şerefimizdir, namusumuzdur, bayrağımızdır. Bunu herkes böyle bilsin.' İşgal hareketinin net tavrı budur. Bunlar bu ülkeye darbe girişimi için değil, aslında Türkiye'yi işgal etmek için gelmişlerdir." ifadesini kullandı.

- "15 Temmuz'un gerçek kahraman halkımızdır"

15 Temmuz 2016'da Milli Savunma Bakanı olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da her darbenin ülkeye zarar verdiğini ancak hiçbir darbe teşebbüsünün 15 Temmuz ihaneti gibi olmadığını belirterek, tarihin en acı ve feci ihanet sayfalarından birisinin 15 Temmuz gecesi olduğunu söyledi.

Kendisinin o dönem Kocaeli'yi Bakanlar Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı olarak temsil ettiğini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"O geceyi Kocaeli'de yaşadım. Darbenin ilk anlarından itibaren Yahya Kaptan'daki bir evden sabaha kadar gözümüzü kırpmadan bu hain darbe teşebbüsünün bastırılması için mücadele ettik ama mücadelenin en önemli noktası, kırılma anı Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımızı sokağa davetinin arkasından oluk oluk sokaklara dökülen kahraman halkımız oldu. 15 Temmuz'un gerçek kahramanı halkımızdır. Bu kahramanlığın sembolleri de canıyla bu ihaneti püskürten aziz şehitlerimizdir. Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat dileklerimizi tekrar iletiyoruz. O gece zor ve uzun bir geceydi. Halk sokağa döküldüğü andan itibaren zorluklar kolaylığa dönmeye başladı. Hainlerin morali bozuldu, vatan sevdalılar moral buldu."

Işık, o gece 02.30 sularında darbenin başarılı olamayacağının anlaşılmaya başladığını aktararak, şöyle konuştu:

"O zaman havaya göre hareket edenler başladılar 'darbeye karşıyız' demeye ama son bir hamle yapıp TBMM'yi dahi bombalama cürretini gösteren bu hainler, başarılı olamayacaklarını anlayınca kaçmaya çalıştılar. O anda tarihi karar verdik dedik ki 'Akıncı'nın pistleri bombalanacak. Hiçbir hain kaçamayacak.' Sayın Başbakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmelerden sonra pistlerin bombalanması sağlandı ve o hainler kaçamadan adalete teslim edildiler. Eğer bu darbe teşebbüsü başarılı olsaydı, Türkiye bir takım emperyalist güçlerin bölgedeki truva atı olacaktı ama sizler buna müsaade etmediniz, şehitlerimiz ve gazilerimiz buna müsaade etmedi. Bugün Türkiye bölgede kendi hak ve menfaatlerini en üst seviyede koruyan, bölgedeki mazlumlara umut olan, bölgenin barışı ve esenliği için gece gündüz mücadele eden ülke konumuna geldi. "

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetinin yaşandığını söyledi.

O gün bütün milletin tek yürek olarak vatan, millet ve bayrak nöbetine durduğunu ifade eden Büyükakın, bu nöbetin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ezilen coğrafyaları için de tutulduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak koşusu sonrası sporcular, sancağı Vali Yavuz'a teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesince internet ortamında ramazanda başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku Duaya Davet" çağrısı ile şehitler için 277 bin 81 Yasin-i Şerif ile ayrıca okunan hatimlerin duası İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapıldı.

Programda vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan izledi. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından, "İstiklalden İstikbale Benim Sesim" sahne performansı sergilendi.

- Bolu

Valilik önünde bulunan Kent Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledikten sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler şiir okudu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, "Devlet ve millet hayatımızda yaşadığımız en ağır en sinsi ve en kalleş saldırılardan birisi olan 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin beşinci yıl dönümünde demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun. Bugün bir yandan 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin kazandığı muhteşem zaferin onurunu, diğer yandan ise bu işgal girişimi sırasında kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin hüznümü birlikte yaşıyoruz." dedi.

15 Temmuz'u iyi anlamak ve kavramak gerektiğine dikkat çeken Ümit,şunları kaydetti:

"100 yıl önce Birinci Dünya Şavaşı'nda Osmanlı Devletini paylaşan emperyalistler, Türkiye Cumhuriyetimiz için de aynı hayallere kapılarak 15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı yüce milletimize zincir vurmayı tekrar denediler. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak geleceğimizi karartmak istediler. Buna karşılık yüce milletimiz, şanlı bir direniş, eşsiz irfanı ile darbenin ilk saatlerinden itibaren ihaneti görmüş ve hemen harekete geçmişti. Türk devletinin ve milletinin sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdiler."

Sancak koşusunun ardından sancak Vali Ümit’e Türkiye’yi paralimpik olimpiyatlarda temsil edecek olan Büşra Nur Tırıklı tarafından takdim edildi.

Daha sonra Vali Ümit, uluslararası ve ulusal şampiyonalarda dereceye giren sporculara başarı belgelerini takdim etti.