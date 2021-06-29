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160 yaşına kadar yaşadı! Dünyanın en uzun yaşayan insanları listesine giren Türk: Zaro Ağa

29.06.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri olarak kabul edilen Zaro Ağa, hayatıyla tarih kitaplarının kahramanlarından oldu. 1770’li yıllarda (bazı kaynaklara göre 1774, bazılarına göre ise 1777’de) Bitlis Mutki Meydan Köyü’nde dünyaya geldi. 29 Haziran 1934 yılında ise İstanbul’da vefat etti. Zaro Ağa 150 yıldan fazla (hatta 160 yıl) yaşamıştır.

Yabancı kaynaklara göre dünyanın en uzun yaşayan insanları listesine girmeyi hak kazanan Zaro Ağa, 18. yüzyılın sonralarında doğup 20. yüzyılın başlarında hayata gözlerini yumdu. Ömrüne ise 10 Osmanlı padişahı, 28 sadrazam, 1 cumhurbaşkanı, 5 başbakan sığdırdı. Gördüğü devlet liderleri sırasıyla I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamit, Mehmed Reşad, Vahdettin ve Mustafa Kemal Atatürk’tür.

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HAYATI RENKLİ GEÇTİ

Zaro Ağa’nın hayatına dair kesin bilgilere ulaşmak mümkün olmasa da kimilerine göre 7, kimilerine göre 13, kimilerine göre ise 29 kez evlendi. Sayısı tam olarak bilinmeyen evliliklerinden 5’i kız, 8’i erkek olmak üzere toplam 13 çocuğu ve 29 torunu oldu.

Doğumundan kısa bir süre sonra İstanbul’a taşınan Zaro Ağa, Selimiye Kışlası, Beşiktaş, Ortaköy Camii ve Tophane Nusretiye Camii inşaatlarında çalıştı. Dünya basının odak noktası olmuş ve dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak 1925'te İtalya'yı, 1930'da alkol karşıtı bir derneğin daveti üzerine Yunanistan'dan hareket ederek Amerika'yı, 1931'de İngiltere'yi ziyaret etti.
İki Amerikalı tarafından yeni bir hayat kurma vaadiyle kandırılarak Amerika'ya götürüldü. Sirklerde ve panayırlarda bu yaşlı adamı sergileyerek para kazanmışlar. İşleri bitince de Zaro Ağa'yı Türkiye'ye beş parasız geri getirmişler. Amerika'yı dolaşan Zaro Ağa'yla fotoğraf çektirmek 10 Dolar, öpmek ise 15 Dolarmış.
Zaro Ağa, 29 Haziran 1934 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi'nde öldü. Yapılan otopside Zaro Ağa'nın oldukça uzun yaşamasına rağmen tüberküloz, kalp büyümesi, beyinde damar tıkanıklığı ve üç böbreklilik gibi sağlık sorunlarına sahip olduğu belirlendi.
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