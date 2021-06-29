160 yaşına kadar yaşadı! Dünyanın en uzun yaşayan insanları listesine giren Türk: Zaro Ağa

Yabancı kaynaklara göre dünyanın en uzun yaşayan insanları listesine girmeyi hak kazanan Zaro Ağa, 18. yüzyılın sonralarında doğup 20. yüzyılın başlarında hayata gözlerini yumdu. Ömrüne ise 10 Osmanlı padişahı, 28 sadrazam, 1 cumhurbaşkanı, 5 başbakan sığdırdı. Gördüğü devlet liderleri sırasıyla I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamit, Mehmed Reşad, Vahdettin ve Mustafa Kemal Atatürk’tür. 150 kardeşi olan Murray Blackmore isimli sosyal medya kullanıcısının paylaşımları büyük ilgi gördü

HAYATI RENKLİ GEÇTİ

Zaro Ağa’nın hayatına dair kesin bilgilere ulaşmak mümkün olmasa da kimilerine göre 7, kimilerine göre 13, kimilerine göre ise 29 kez evlendi. Sayısı tam olarak bilinmeyen evliliklerinden 5’i kız, 8’i erkek olmak üzere toplam 13 çocuğu ve 29 torunu oldu.

Doğumundan kısa bir süre sonra İstanbul’a taşınan Zaro Ağa, Selimiye Kışlası, Beşiktaş, Ortaköy Camii ve Tophane Nusretiye Camii inşaatlarında çalıştı. Dünya basının odak noktası olmuş ve dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak 1925'te İtalya'yı, 1930'da alkol karşıtı bir derneğin daveti üzerine Yunanistan'dan hareket ederek Amerika'yı, 1931'de İngiltere'yi ziyaret etti.

İki Amerikalı tarafından yeni bir hayat kurma vaadiyle kandırılarak Amerika'ya götürüldü. Sirklerde ve panayırlarda bu yaşlı adamı sergileyerek para kazanmışlar. İşleri bitince de Zaro Ağa'yı Türkiye'ye beş parasız geri getirmişler. Amerika'yı dolaşan Zaro Ağa'yla fotoğraf çektirmek 10 Dolar, öpmek ise 15 Dolarmış.