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    4. 2 litresini 25 TL'ye satıyorlar! O bitkinin kökünden yapılıyor... Şifa dolu 'İple çekiyoruz, içmeyenlere tavsiye ederim'

    2 litresini 25 TL'ye satıyorlar! O bitkinin kökünden yapılıyor... Şifa dolu 'İple çekiyoruz, içmeyenlere tavsiye ederim'

    13.03.2024 10:00
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    Fırat Nehri kenarında yetişen meyan bitkisinin kökünden elde edilen meyan şerbeti, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Yaklaşık 2 litresi 25 TL'ye satılan meyan şerbeti, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Şifalı özelliğiyle dikkat çeken meyan şerbeti hakkında vatandaşlar "Vazgeçilmez içeceğimizdir. Ramazan ayını iple çekiyoruz. Faydalı bir içecek. İçmeyenlere tavsiye ederim" dedi.

    Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'te, ramazan sofralarında birbirinden lezzetli yemekler yer alıyor. Özellikle yaz aylarında tüketilen meyan şerbeti ise serinletici ve sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle 11 ayın sultanı ramazanda da yoğun olarak tercih ediliyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Chef Gpt

    İFTAR SOFRALARININ ŞİFA DOLU İÇECEĞİ 'MEYAN ŞERBETİ'

    Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbetin üretildiği noktalarda ise vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

    Kentte ara sokaklarda seyyar satıcılar ve şerbetçi dükkanlarında satılan şerbet, yaklaşık 2 litresi 25 lira gibi uygun fiyatıyla da her bütçeye hitap ediyor.

    Yaklaşık 50 yıldır şerbet işiyle uğraşan Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, meyan şerbetinin ramazanda iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olduğunu söyledi.

    MEYAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

    MEYAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

    Yapılışı hakkında bilgi veren Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

    "Meyan kökünü tarçın, karabiber ve biraz su ekleyerek yoğuruyoruz.

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    iftar Ramazan menüsü gastronom
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