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2 yıldır otobüs karavanda yaşıyorlar: Ömürlerinin sonuna kadar karavanda yaşamak istiyorlar

05.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün değiştirdiği yaşam şartlarıyla 2 yıldır karavanda yaşayan Tektaş Çifti, hayatlarının geri kalanının karavanla gezmekle geçirmek istiyor.

Koronavirüs pandemisinin baş gösterdiği dünya genelinde yaşam şartları değişmeye devam ediyor. Korona virüsün Türkiye’ye sıçramasından sonra zaman zaman kapanmaların yaşanmasıyla Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan Dursun ve Gülümser Tektaş çifti 2 yıl önce aldıkları otobüsten dönüştürülmüş karavanda yaşamaya başladı.

KARAVANDA ÖMÜRLÜK YAŞAM

Evin kapısına kilit vurup o zamandan bu yana karavanda yaşamaya alışan Tektaş Çifti, karavanla ülkeyi karış karış gezmeye başladı.
En son Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahiline gelen karavan, sahilde gezinen vatandaşlarında ilgi odağı oluyor.
Ömürlerinin sonuna kadar karavanda yaşamak istediklerini ifade eden Tektaş çifti, karavan yaşamını herkese önerdiklerini belirtti.
Gerekli düzenlemeler ve modifiyenin yapıldığı karavanda yatak odası, mutfak, oturma grubundan saksı çiçeklere kadar bütün yaşam şartlarını karşılayacak her türlü malzemeler mevcut.
Dışarından ne kadar yolcu otobüsü gibi algılansa da içerisine girildiğinde ise ev ortamı ile karşılaşılıyor.
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