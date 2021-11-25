2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı! Listede İstanbul’da yerini aldı

Japonya merkezli Mori Vakfı'na bağlı Kentsel Stratejiler Enstitüsü tarafından hazırlanan Global Power City Index'in (Küresel Güç Şehir Endeksi) 2021 raporu belli oldu. NTV’de yer alan haber göre, dünya metropolleri ekonomi, arge, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve erişilebilirlik gibi 6 temel alanda incelemeye alındı. İncelemede 70 gösterde etkili oldu. Listede zirvede Londra yer alırken, onu New York ve Tokyo takip etti.

Bu yıl koronavirüs pandemisi süresince sunulan esnek çalışma koşullarının da hesaba katıldığı listede Paris dördüncü sırayı alırken, Singapur ise beşinciliği elde etti. En yaşanılabilir ilk 5 şehir geçen seneki listeye göre değişmeden kalırken, toplam 48 kentin değerlendirildiği listede İstanbul 34. oldu.