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  4. 2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı! Listede İstanbul’da yerini aldı

2021 yılının en yaşanabilir şehirleri açıklandı! Listede İstanbul’da yerini aldı

25.11.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI), 2021 yılı için en yaşanabilir şehirler listesini açıkladı. Listede ilk sırayı İngiltere’nin başkenti Londra alırken, ABD’nin New York şehri 2’nci, Japonya’nın başkenti Tokyo ise 3’üncü oldu.

Japonya merkezli Mori Vakfı'na bağlı Kentsel Stratejiler Enstitüsü tarafından hazırlanan Global Power City Index'in (Küresel Güç Şehir Endeksi) 2021 raporu belli oldu. NTV’de yer alan haber göre, dünya metropolleri ekonomi, arge, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve erişilebilirlik gibi 6 temel alanda incelemeye alındı. İncelemede 70 gösterde etkili oldu. Listede zirvede Londra yer alırken, onu New York ve Tokyo takip etti.

Bu yıl koronavirüs pandemisi süresince sunulan esnek çalışma koşullarının da hesaba katıldığı listede Paris dördüncü sırayı alırken, Singapur ise beşinciliği elde etti. En yaşanılabilir ilk 5 şehir geçen seneki listeye göre değişmeden kalırken, toplam 48 kentin değerlendirildiği listede İstanbul 34. oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR İLK 10 ŞEHRİ

1. LONDRA-İNGİLTERE

1. LONDRA-İNGİLTERE

2. NEW YORK- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2. NEW YORK- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

3. TOKYO-JAPONYA

3. TOKYO-JAPONYA

4. PARİS-FRANSA

4. PARİS-FRANSA

5. SİNGAPUR

5. SİNGAPUR
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Amsterdam Londra Tokyo
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