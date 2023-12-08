2023 daha bitmedi ama verileri şimdiden geldi! Uzmanlar 2023'ün 'kaydedilen tarihin en sıcak yılı' olacağından emin

MYNET-DIŞ HABERLER Daha yıl bitmeden iklim uzmanları 2023'ün kayıtlı tarihteki en sıcak yıl olacağından emin. Bu yılki rekor sıcaklığı birçok faktör etkiliyor olsa da araştırmacılar, bunun sorumlusunun büyük ölçüde insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu vurguluyor.



ALTI AY BOYUNCA KÜRESEL SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Bu yıl, kısmen dünya çapında şimdiye kadarki en sıcak günlerden üçünü içeren rekor kıran sıcak hava dalgasının da etkisiyle, halihazırda kaydedilen en sıcak yazı yaşandı. 6 Aralık'ta, Avrupa Birliği'nin uzay programının bir parçası olan Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Kuzey Yarımküre'de bu yılın kuzey sonbaharının, yani Eylül-Kasım aylarının, kayıtların başladığı 1940'tan bu yana en sıcak dönem olduğunu ortaya çıkardı.

C3S'e göre 2023 yılında altı ay boyunca küresel sıcaklık rekorları kırıldı ve Antarktika'nın deniz buzu kayıtların başlamasından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. Bu yıl şu ana kadar ortalama küresel sıcaklıklar, C3S'e göre şu anda kaydedilen en sıcak yıl olan 2016 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki dönemden 13 derece daha yüksekti.

2024 YILI DA SICAK OLACAK C3S direktör yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada , bu sıcaklık verilerinin 2023'ün "kaydedilen tarihteki en sıcak yıl" olacağı anlamına geldiğini söyledi.