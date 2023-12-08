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    4. 2023 daha bitmedi ama verileri şimdiden geldi! Uzmanlar 2023'ün 'kaydedilen tarihin en sıcak yılı' olacağından emin

    2023 daha bitmedi ama verileri şimdiden geldi! Uzmanlar 2023'ün 'kaydedilen tarihin en sıcak yılı' olacağından emin

    08.12.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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    2023 yılının bitmesine sayılı günler hala uzmanlar artan sıcaklık analizleriyle birlikte 2023'ün 'kaydedilen tarihin en sıcak yılı' olacağını konuşmaya başladı. Özellikle dünya genelinde en sıcak sonbaharı yaşanmışken uzmanlar 2023'ün en sıcak yıl olarak kayıtlara geçeceğini söylüyor.

    MYNET-DIŞ HABERLER Daha yıl bitmeden iklim uzmanları 2023'ün kayıtlı tarihteki en sıcak yıl olacağından emin. Bu yılki rekor sıcaklığı birçok faktör etkiliyor olsa da araştırmacılar, bunun sorumlusunun büyük ölçüde insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu vurguluyor.

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    ALTI AY BOYUNCA KÜRESEL SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

    Bu yıl, kısmen dünya çapında şimdiye kadarki en sıcak günlerden üçünü içeren rekor kıran sıcak hava dalgasının da etkisiyle, halihazırda kaydedilen en sıcak yazı yaşandı. 6 Aralık'ta, Avrupa Birliği'nin uzay programının bir parçası olan Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Kuzey Yarımküre'de bu yılın kuzey sonbaharının, yani Eylül-Kasım aylarının, kayıtların başladığı 1940'tan bu yana en sıcak dönem olduğunu ortaya çıkardı.
    C3S'e göre 2023 yılında altı ay boyunca küresel sıcaklık rekorları kırıldı ve Antarktika'nın deniz buzu kayıtların başlamasından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı. Bu yıl şu ana kadar ortalama küresel sıcaklıklar, C3S'e göre şu anda kaydedilen en sıcak yıl olan 2016 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki dönemden 13 derece daha yüksekti.

    2024 YILI DA SICAK OLACAK

    2024 YILI DA SICAK OLACAK

    C3S direktör yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada , bu sıcaklık verilerinin 2023'ün "kaydedilen tarihteki en sıcak yıl" olacağı anlamına geldiğini söyledi.

    Araştırmacılar, alışılmadık derecede sıcak olan kuzey sonbaharının kısmen, resmi olarak Haziran ayında başlayan, ekvatora yakın daha sıcak suyun daha sıcak küresel hava sıcaklıklarını tetiklediği bir olay olan en son El Nino olayından kaynaklandığını belirtiyor . El Nino önümüzdeki yıl da devam edecek ve bu da 2024'ün muhtemelen 2023 kadar sıcak olacağı anlamına geliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    meteoroloji sıcaklık
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