29 Temmuz 2021 Perşembe MasterChef ekşili köfte nasıl yapılır? İşte ekşili köfte tarifi...

Havuçları yağa atın ve altı kısık olarak 10 dakika boyunca pişirin. Yıkayıp soyduğunuz kare küpler halinde doğranmış patatesleri ekleyin ve yağda çevirin. Ardından 5 su bardağı su ilave edin. Su kaynadığında köfteleri ekleyin. Ardından tencerenin kapağı kapalı olarak 35-40 dakika pişirin.

Aynı zamanda yoğurt, yumurta ve 1 tatlı kaşığı un ile limon suyunu karıştırın. Kaynayan köfteler ile diğer karışımı karıştırın ve 5 dakika daha kaynatın. Yemek hazır. Afiyet olsun...