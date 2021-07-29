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  4. 29 Temmuz 2021 Perşembe MasterChef ekşili köfte nasıl yapılır? İşte ekşili köfte tarifi...

29 Temmuz 2021 Perşembe MasterChef ekşili köfte nasıl yapılır? İşte ekşili köfte tarifi...

29.07.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef programı sayesinde birbirinden lezzetli yemek tarifleri gündeme gelmeye devam ediyor. 29 Temmuz 2021 Perşembe yayınlanan MasterChef'te, yarışmacılar ekşili köfte hazırladı. Ekşili köfte malzemeleri arasında az yağlı kıyma, patates, un yer alıyor. İşte ekşili köfte tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef adlı yarışma programında, yarışmacıların jürilere ekşili köfte hazırlamasının ardından seyirciler, ekşili köftenin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Ekşili köfte yaparken öncelikle köfte malzemeleri karıştırılıp iyice karıştırılır. İşte ekşili köfte tarifi...

Ekşili köfte malzemeleri

Köftesi için gerekli malzemeler: * 1 çay kaşığı toz karabiber * Tuz * 500 gr yağsız veya az yağlı kıyma * 1 adet yumurta * 1 çay kaşığı köfte baharı * 1 adet rendelenmiş kuru soğan * 1 kahve fincanı pirinç
Diğer malzemeler: * Zeytinyağı ve tereyağı * 5 su bardağı su * 2 su bardağı yoğurt * 1 adet yumurta * 1 yemek kaşığı un * 1 adet büyükçe patates * 1 tatlı kaşığı kuru nane * 1 adet havuç * Yarım limon suyu

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ
Köfte malzemelerini iyice karıştırıp yoğurun. Küçük köfteler haline gelen karışımı, 1 yemek kaşığı un serptiğiniz tepsiye dizin. Ardından tencereyi yağlayın ve havucu yıkayıp küp halinde kesin.
Havuçları yağa atın ve altı kısık olarak 10 dakika boyunca pişirin. Yıkayıp soyduğunuz kare küpler halinde doğranmış patatesleri ekleyin ve yağda çevirin. Ardından 5 su bardağı su ilave edin. Su kaynadığında köfteleri ekleyin. Ardından tencerenin kapağı kapalı olarak 35-40 dakika pişirin.
Aynı zamanda yoğurt, yumurta ve 1 tatlı kaşığı un ile limon suyunu karıştırın. Kaynayan köfteler ile diğer karışımı karıştırın ve 5 dakika daha kaynatın. Yemek hazır. Afiyet olsun...
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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