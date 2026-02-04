3. Dünya Savaşı endişesi büyüyor! NATO'dan net yanıt: "Hazırız"

NATO, küresel gerilimler ve 3. Dünya Savaşı olasılıklarını değerlendirerek birlik beraberlik vurgusu yaptı. Estonya’da düzenlenen tatbikat dikkat çekti.
Estonya’daki Tapa askeri üssünde gerçekleştirilen tatbikata 1.259 NATO askeri katıldı. Tatbikatta ABD, Fransa ve Estonya birlikleri birlikte görev yaptı.
İngiliz askerleri, NATO’nun Doğu Avrupa’daki caydırıcılık misyonu kapsamında yürütülen Operation Cabrit çerçevesinde Estonya ve Polonya’da konuşlu bulunuyor.
Kraliyet Tank Alayı, Eylül ayından bu yana Estonya’da görev yapıyor ve askerler dondurucu soğuklara karşı özel bir kış kampında eğitim alıyor.
Ülkede hava sıcaklıkları geceleri -30 dereceye kadar düşüyor. Yarbay Luson, bu yılki kış şartlarının son yıllara göre daha sert olduğunu belirterek, “Bu yıl hava şartları daha sert" dedi.
Estonya Savunma Kuvvetleri’nden bölük komutanı Janek Baiduza ise "Bu kamp normalden daha soğuk ve çok daha zorlayıcı. Ancak tam da bu yüzden önemli. 3. Dünya Savaşı gibi en kötü senaryolara hazırlık, bu şartlarda kazanılan tecrübelerle mümkün" açıklaması yaptı.
