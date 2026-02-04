Mynet Trend

3. Dünya Savaşı endişesi büyüyor! NATO'dan net yanıt: "Hazırız"

3. Dünya Savaşı endişeleri artarken NATO adeta güç gösterisinde bulundu. Estonya’da -30 derecede düzenlenen tatbikattan paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti. ABD, Fransa ve Estonyalı askerlerin bir arada konuşlandı. Kraliyet Tank Alayı Komutanı Yarbay Mark Luson, olası bir küresel savaşa karşı “her zamankinden daha hazır” olduklarını söyledi.

Çiğdem Berfin Sevinç

NATO, küresel gerilimler ve 3. Dünya Savaşı olasılıklarını değerlendirerek birlik beraberlik vurgusu yaptı. Estonya’da düzenlenen tatbikat dikkat çekti.

Estonya’daki Tapa askeri üssünde gerçekleştirilen tatbikata 1.259 NATO askeri katıldı. Tatbikatta ABD, Fransa ve Estonya birlikleri birlikte görev yaptı.

DONDURUCU SOĞUKTA KAMP

İngiliz askerleri, NATO’nun Doğu Avrupa’daki caydırıcılık misyonu kapsamında yürütülen Operation Cabrit çerçevesinde Estonya ve Polonya’da konuşlu bulunuyor.

Kraliyet Tank Alayı, Eylül ayından bu yana Estonya’da görev yapıyor ve askerler dondurucu soğuklara karşı özel bir kış kampında eğitim alıyor.

-30 DERECEDE HAZIRLANIYORLAR

Ülkede hava sıcaklıkları geceleri -30 dereceye kadar düşüyor. Yarbay Luson, bu yılki kış şartlarının son yıllara göre daha sert olduğunu belirterek, “Bu yıl hava şartları daha sert" dedi.

"3. DÜNYA SAVAŞINA HAZIRLIK"

Estonya Savunma Kuvvetleri’nden bölük komutanı Janek Baiduza ise "Bu kamp normalden daha soğuk ve çok daha zorlayıcı. Ancak tam da bu yüzden önemli. 3. Dünya Savaşı gibi en kötü senaryolara hazırlık, bu şartlarda kazanılan tecrübelerle mümkün" açıklaması yaptı.

