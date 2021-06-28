3 kez kanseri yenen Bahar Öztan Bodrum’a yerleşti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan Bodrum’a yerleşti. Yakalandığı kanseri 3 kez yenen ve hayata sıkı sıkıya bağlanan 58 yaşındaki güzel oyuncu Öztan yıllara medyan okumaya ise devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken ve yer aldığı filmler ile hala büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öztan, Bodrum’da yaşamanın keyfini çıkarıyor. Oyunculuğa ve sahneye neden ara verdiğini, Bodrum’a neden yerleştiğini ve kanseri nasıl yendiğini anlatan Öztan şimdilerde oğlu Yiğit ile birlikte yaşıyor. En büyük desteği oğlu Yiğit’ten alan Öztan halen oğlunu gözünün önünden ayırmıyor.

"SAHNE SİNEMADAN HEYECANLIYDI" Öztan sahneye çıkmanın ayrı bir heyecanı olduğunu dile getirerek “Sinemada bir dahası var tekrarı var. Yönetmen beğenmedi, bir konuşmayı yanlış yaptık olmadı mı tekrarlama şansımız oluyordu.

Sahnede tekrarlama şansın yok. Sahneye çıkıyorsun bütün gözler sende ne yapacak, ne giydi ne yapıyor diye inceliyor seyirciler. Sahne çok heyecanlıydı. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi her seferinde heyecanla çıkıyordum sahneye” şeklinde konuştu.

"OĞLUMU KENDİM BÜYÜTMEK İSTEDİM" Sinemayı bırakma nedenini açıklayan Öztan “Sinemaya ara verdik diyelim ama bırakmış gibi de oluyorsun. Evlendim, yurtdışına gittik, bir de oğlum oldu.

Oğlumu kendim büyütmek istedim. Kimseye vermek istemedim oğlumu. Bir bakıcıyla da büyütmek istemedim. Biraz geç anne oldum herhalde ondan.