32 yaşına girdi! Simpsonlar’ın geçmişten günümüze gerçekleşen kehanetleri şaşkınlık yarattı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan animasyon dizisi dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Son yıllarda özellikle koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi gibi detayları önceden tahmin eden dizinin bölümleri bambaşka bir gözle takip ediliyor. Animasyon dizisi 32 yaşına girerken ABD merkezli Daily Star, teknolojik gelişmelerden virüs salgınına kadar Simpsons’ta yer alan kehanetleri derledi.

İŞTE SIMPSONS DİZİSİNİN GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ

AKILLI SAATLER 1995 yılındaki altıncı bölümünde seyircisini selamlayan Simpsonlar, akıllı saatlere dönderme yapmıştı. ‘Lisa’nın Düğünü’ isimli bölümde Lisa Simpson’ın kocasının bileğinde bir akıllı saat vardı ve ikili bu saat üzerinden iletişim kuruyordu. İlk akıllı saat 2013 yılında oluşturuldu ve Simpsonlar bu teknoloji tam 18 yıl önce tahmin etmeyi başardı.

AT ETİ SKANDALI 1994 sezonunun beşinci bölümünde Sweet Seymour Skinner’ın Baadasssss Song’unda, Lunchlady Doris, Springfield İlköğretim öğrencileri için öğle yemeği hazırlarken görüntülendi. Yemekte at etinin kullandığı ortaya çıktı. Bölümün yayınlanmasından 9 yıl sonra 2013 yılında İngiltere’deki sığır ürünlerinde at DNA’sına rastlandı.

DISNEY'IN FOX'U SATIN ALMASI 1998 yılında bir Fox dizisi olan Simpsonlar, kendi stüdyolarının Disney tarafından satın alınacağını tahmin etti. 10’uncu sezonun “When You Dish Upon A Star” isimli bölümünde Fox, Disney’e satıldı. Aralık 2017’de Disney, 21st Century Fox’u 52.4 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

EBOLA VİRÜSÜ Simpsons hayranları, dizinin 1997’deki Lisa’s Sax bölümünde ebola virüsünden bahsedildiğini fark etti. Bölümde, Marge, hasta oğlu Bart’a “Meraklı George ve Ebola Virüsü” adlı bir kitap okumasını öneriyodu. Bölüm çekildiğinde Ebola virüsü biliniyordu ancak virüs 2014 yılında dünya çapında salgın haline geldi.