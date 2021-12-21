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32 yaşına girdi! Simpsonlar’ın geçmişten günümüze gerçekleşen kehanetleri şaşkınlık yarattı

21.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizisi olarak kabul edilen Simpsonlar, ilk bölümüyle 1989 yılında yayın hayatına başladı. Önemli olayları tahmin etmesiyle fenomen haline gelen dizinin kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. 32. yılını kutlayan The Simpsons (Simpsonlar) dizisi geleceğe yönelik ipuçlarıyla dikkatleri çekiyor. İşte Simpsonlar’ın yıllar önce tahmin ettiği ve gerçekleşen kehanetleri...

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan animasyon dizisi dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Son yıllarda özellikle koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi gibi detayları önceden tahmin eden dizinin bölümleri bambaşka bir gözle takip ediliyor. Animasyon dizisi 32 yaşına girerken ABD merkezli Daily Star, teknolojik gelişmelerden virüs salgınına kadar Simpsons’ta yer alan kehanetleri derledi.

İŞTE SIMPSONS DİZİSİNİN GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ

AKILLI SAATLER

AKILLI SAATLER
1995 yılındaki altıncı bölümünde seyircisini selamlayan Simpsonlar, akıllı saatlere dönderme yapmıştı. ‘Lisa’nın Düğünü’ isimli bölümde Lisa Simpson’ın kocasının bileğinde bir akıllı saat vardı ve ikili bu saat üzerinden iletişim kuruyordu. İlk akıllı saat 2013 yılında oluşturuldu ve Simpsonlar bu teknoloji tam 18 yıl önce tahmin etmeyi başardı.

AT ETİ SKANDALI

AT ETİ SKANDALI
1994 sezonunun beşinci bölümünde Sweet Seymour Skinner’ın Baadasssss Song’unda, Lunchlady Doris, Springfield İlköğretim öğrencileri için öğle yemeği hazırlarken görüntülendi. Yemekte at etinin kullandığı ortaya çıktı. Bölümün yayınlanmasından 9 yıl sonra 2013 yılında İngiltere’deki sığır ürünlerinde at DNA’sına rastlandı.

DISNEY'IN FOX'U SATIN ALMASI

DISNEY'IN FOX'U SATIN ALMASI
1998 yılında bir Fox dizisi olan Simpsonlar, kendi stüdyolarının Disney tarafından satın alınacağını tahmin etti. 10’uncu sezonun “When You Dish Upon A Star” isimli bölümünde Fox, Disney’e satıldı. Aralık 2017’de Disney, 21st Century Fox’u 52.4 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

EBOLA VİRÜSÜ

EBOLA VİRÜSÜ
Simpsons hayranları, dizinin 1997’deki Lisa’s Sax bölümünde ebola virüsünden bahsedildiğini fark etti. Bölümde, Marge, hasta oğlu Bart’a “Meraklı George ve Ebola Virüsü” adlı bir kitap okumasını öneriyodu. Bölüm çekildiğinde Ebola virüsü biliniyordu ancak virüs 2014 yılında dünya çapında salgın haline geldi.

ESKİ BEATLES MEKTUBU

ESKİ BEATLES MEKTUBU
İkinci sezondan 1991 tarihli “Brush With Greatness” bölümünde Beatles ile ilgili bir kehanet ortaya çıktı. Bölümde Ringo Star’ın onlarca yıl önce gruba gönderilen hayran mektuplarını yanıtladığı görüldü. 2013 yılının Eylül ayında, gerçek hayatta, iki Essex Beatles hayranı, 50 yıl önce Beatles’a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney’den bir yanıt aldıklarını açıkladı.
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