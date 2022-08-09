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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı annesiyle poz verdi! Seda Başbuğ'u görenler şaştı kaldı

09.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ve kızı Begüm ile poz verdi. Acun Ilıcalı'nın kızını ve eski eşini görenler "Resmen kardeş gibiler", "Hangisi annesi?", "Ablası gibi duruyor" yorumları yaptı. Acun Ilıcalı'nın ilk eşi bu pozdan sonra merak konusu oldu.

Bildiğiniz gibi Acun Ilıcalı ile Seda Başbuğ çiftinin eski evliliklerinden Banu Ilıcalı adında bir çocukları var. Bir süre önce ilk bebeğini kucağına alan Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ve babası Acun Ilıcalı'ya torun sevgisi yaşatmıştı.

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Banu Ilıcalı sonra olarak annesi Seda Başbuğ ve kızıyla bir pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşini görenler şaştı kaldı. Seda Başbuğ ve kızının pozlarına "Abla kardeş gibiler", "Seda Hanım abla gibi duruyor" yorumları yağdı.

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SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ Acun Ilıcalı'nın ilk eşidir. 1988-1993 tarihleri arasında evlilik yürütmüşlerdir. 1993 yılında Acun Ilıcalı'dan ayrılan Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Ayrıca Acun Ilıcalı olan evliliklerinden bir kızı olan Seda Başbuğ kızı Banu Ilıcalı ile beraber Tv8 kanalında da çalışmıştır.

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Magazin gündeminden uzak yaşamayı tercih eden Seda Başbuğ son dönemde kurucusu olduğu anaokulunu işletmektedir.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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