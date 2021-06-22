Ada Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poyraz Ada'ya gönlünü kaptırıyor!

Yaz sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Ada Masalı dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı dizinin ilk bölümünde yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarırken, çekimlerin gerçekleştiği mekan ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki Ada Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar... Bu gönderiyi Instagram'da gör Ada Masalı Dizi (@adamasalidizi)'in paylaştığı bir gönderi

Ada Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İlk bölümü ile adından söz ettirmeyi başaran Ada Masalı adlı dizi bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak.

İkinci bölüm fragmanı ile merak uyandıran dizinin yeni bölümünde Haziran ile Poyraz arasında yaşanacaklar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Kariyerinde büyük bir yükseliş yaşamak için gittiği adada hiç beklemediği biriyle tanışan Haziran il etapta Poyraz'a sinir olsa da ona bir şeyler hissetmeye başlar.

ADA MASALI İKİNCİ BÖLÜMÜNE NELER YAŞANACAK? Haziran, Nehir’in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz’ı öpmek zorunda kalmıştır. Ancak kısa süre sonra yaptıklarından pişman olur ve ortadan kaybolur. Diğer yandan Biricik’in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar.