Ada Masalı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizinin başrollerini iki ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz paylaşıyor. "Ada Masalı nerede çekiliyor?" , "Hangi ilde Ada Masalı dizisinin çekildiği yere nasıl gidilir?" soruları arama motorlarından araştırılıyor. Detaylar haberimizde yer almaktadır.
Ada Masalı nerede çekiliyor?
Ada Masalı dizisinin ilk bölümü 15 Haziran Salı Star TV'de yayımlandı. Dizi, seyirciler tarafından beğeni topladı.
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrol aldığı Ada Masalı dizisinin çekim yerlerinin İzmir'in Sığacık ilçesi olduğu öğrenildi.
SIĞACIK NEREDE?
Sığacık, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlıdır. Bir mahalledir. 1522'de inşa edilmiş Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içerisindedir.
Sığacık ve Seferihisar birbirine yakındır. Aralarındaki uzaklık 5 kilometreden fazla değildir.
Kuzey tarafına bakan Sığacık, küçük bir yarımada üzerindedir.
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