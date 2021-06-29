Ada Masalı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizinin başrollerini iki ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz paylaşıyor. "Ada Masalı nerede çekiliyor?" , "Hangi ilde Ada Masalı dizisinin çekildiği yere nasıl gidilir?" soruları arama motorlarından araştırılıyor. Detaylar haberimizde yer almaktadır.