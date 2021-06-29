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Ada Masalı nerede çekiliyor? Hangi ilde Ada Masalı dizisinin çekildiği yere nasıl gidilir?

29.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı dizisi 15 Haziran Salı akşamı Star TV'de ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Ada Masalı dizisinin çekim yerleri merak edildi. Dizinin seyircileri "Ada Masalı nerede çekiliyor?" , "Hangi ilde Ada Masalı dizisinin çekildiği yere nasıl gidilir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Ada Masalı dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizinin başrollerini iki ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz paylaşıyor. "Ada Masalı nerede çekiliyor?" , "Hangi ilde Ada Masalı dizisinin çekildiği yere nasıl gidilir?" soruları arama motorlarından araştırılıyor. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Ada Masalı nerede çekiliyor?

Ada Masalı dizisinin ilk bölümü 15 Haziran Salı Star TV'de yayımlandı. Dizi, seyirciler tarafından beğeni topladı.
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrol aldığı Ada Masalı dizisinin çekim yerlerinin İzmir'in Sığacık ilçesi olduğu öğrenildi.

SIĞACIK NEREDE?

SIĞACIK NEREDE?
Sığacık, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlıdır. Bir mahalledir. 1522'de inşa edilmiş Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içerisindedir.
Sığacık ve Seferihisar birbirine yakındır. Aralarındaki uzaklık 5 kilometreden fazla değildir.
Kuzey tarafına bakan Sığacık, küçük bir yarımada üzerindedir.
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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ada Masalı dizisi
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