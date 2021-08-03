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Ada Masalı oyuncuları kimdir? Ada Masalı nerede çekiliyor?

03.08.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Haziran 2021'de Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yaz dizisi Ada Masalı her hafta salı günü 20.00'da seyircilerle buluşuyor. Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Dizinin başrol oyuncuları ise ekranların tanınan simalarından Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan.

Ada Masalı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Ada Masalı başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz. Dizinin yönetmenliğini Özgür Sevimli, genel yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı her salı Star TV'de 20.00'da seyircileriyle buluşuyor. İşte Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu...

Ada Masalı oyuncuları kimler?

Ada Masalı'nın başrolünde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer alıyor. Dizisde Ayça Ayşin Turan "Haziran" karakterine, Alp Navruz ise "Poyraz Ali Özgür" karakterine hayat veriyor.
* Nihan Büyükağaç /Selma * Beril Pozam / İdil * Cem Anıl Kenar /Hakan * Rami Narin / Alper * Özge Demirtel / Biricik * Merve Nur Bengi /Melisa * Bülent Çolak /Görkem * Bedia Ener /Aliye * Mesut Özkeçeci /Doygun
* İpek Tenolcay /Zeynep * Fatih Yücebağ /Sadık * Bensu Begoviç /Duygu * Eren Devrim /Mert * Mustafa Aran /Burak * İlkay Akdağlı /Latif Başkan * Efe Adabaş / Ateş
Ada Masalı dizisinin çekimleri İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesinin Sığacık bölgesinde gerçekleşiyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli oturuyor. Ada Masalı'nın senaryosu ise Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak, Emine Yıldırım ve Dilek İyigün tarafından kaleme alınıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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