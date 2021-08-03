Ada Masalı oyuncuları kimdir? Ada Masalı nerede çekiliyor?

Ada Masalı dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Ada Masalı başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz. Dizinin yönetmenliğini Özgür Sevimli, genel yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı her salı Star TV'de 20.00'da seyircileriyle buluşuyor. İşte Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu...