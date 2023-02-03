SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. ''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi ve Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına çıkmaması gerektiğini söyledi!

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi ve Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına çıkmaması gerektiğini söyledi!

03.02.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılamadı. Spor yazarlarının değerlendirdiği bu mücadelenin artçıları gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle Serdar Ali Çelikler'in 'şike' iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Serdar Ali Çelikler'in VOLE canlı yayınında söylediği sözler sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Hakem Ali Palabıyık'ı hedef alan sözler söyleyen Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına çıkmaması gerektiğini ifade etti.

"KONYASPOR MAÇINA ÇIKMASIN"

"KONYASPOR MAÇINA ÇIKMASIN"

Serdar Ali Çelikler: ''Bugün Ali Palabıyık düdük asmazsa Fenerbahçe Konyaspor maçına sahaya çıkmasın. Şike yaptılar bugün ihbar ediyorum.''

"ALİ PALABIYIK DENEN ŞİKECİ..."

"ALİ PALABIYIK DENEN ŞİKECİ..."

Serdar Ali Çelikler: "Fenerbahçe ligden çekilse yeridir. Bugün büyük bir operasyon yapılmıştır. Anası ayrı, Babası ayrı operasyon çocuğu olan Ali Palabıyık denen şikeci, Galatasaray’ı doğradıktan sonra yediği kesiği affettirmek için şimdi Fenerbahçe’yi doğruyor. Allah senin belanı versin! Mehmet Büyükekşi de operasyonun içinde! Talimat gelmiş belli! Hep beraber bu işteler!"

ERMAN TOROĞLU

ERMAN TOROĞLU

Biz de bol bol hakeme sallayacağız. Biz ikinciyi istiyoruz. O zaman da şikayet etmeyeceğiz. Maçın genel görüntüsü beraberlikti. Hangisi alsa, diğerine haksızlık olurdu. Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü?

Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler.Hala ısrar ediyorum, bu benim görüşüm.. Ama Jesus'un düşüncesi ise tam tersi.. Nedir bu; Arda F.Bahçe'de ilk 11'de başlar, sonra oyundan çıkar. Hele de böyle bir maçta!

Öyle yardımcılar var ki, 1.5-2 metre ofsayttan bayrağı çekmiyorlar, bekliyorlar. Öyle yardımcılar var ki, ne olduğu beli olmayan pozisyonda bayrağı çekiyorlar, ve o pozisyon gidiyor gol oluyor. Dün akşam olduğu gibi. Bıçak sırtı pozisyonlarda bekleyin arkadaşlar. 1-1.5 metreden kaldırın, çünkü sonra sakatlık oluyor. Örnekleri çok... Sizi eğitimlerinizi farklı farklı yerlerden mi alıyorsunuz. Birilerinize herhalde Kulüpler Birliği'nin babaları veriyor, birilerinize ise Federasyon'un getirdiği babalar!

GÜRCAN BİLGİÇ

GÜRCAN BİLGİÇ

Ön taraf kurgusunda da bir "defo" vardı; Batshuayi... Sadece topu bekleyerek, kaleye vuracağı pozisyonun hazırlığını yaparak oynadı. Yürekten oynanması gereken bir 90 dakikada, sanki "saklanan"dı. Jesus ilk hamlesinde Ferdi'yi öne sürecek kararlar aldı. Zajc'ın pas hızından yararlanmak istemesi de doğruydu. Ancak oyun üretmiyordu. Arda kararını çok geç verdi. Üç puan kadar, mental olarak da kırılma maçıydı aslında.

Kaçan penaltı, direkten çarpıp oyuna dönen top; futbol kendi cilvelerini iki takıma da yapıyordu. Ama değişmeyen gerçek, son iki sezonda olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin karşısına dikildi; hakemler... Rakibi bir türlü yeniyorsunuz ama hakemleri geçmeye çalışmak, diğer takımlardan farklı olarak oyuncuların bilebildiği bir şey değil. Jesus, maç bittikten sonraki haklı isyanında kırmızı kartı gördü. Galatasaray Yöneticisi Erden Timur "bu lig bitmez" diyordu, şikayet ettiği hakemler önlerindeki taşları tek tek ayıklayıp, dün akşam ligin "nasıl" biteceğinin kararını verdiler. Hoca hazırlanıyor, futbolcular çalışıyor, yöneticiler milyonlarca Euro harcıyor ama biri planı yapıyor, ötekiler düdüğü çalıyor. Yazık...

EMRE BOL

EMRE BOL

İkinci yarı Adana Demirspor takımı fiziksel olarak inanılmaz bir düşüş yaşadı. Hep eleştirdiğim Altay penaltı dahil birçok pozisyonu çıkararak farkın açılmasını önleyen adam oldu. Ama öyle bir penaltıya sebebiyet verdi ki düşman başına! Sen sahada ne yaparsan yap; hangi transferi getirirsen getir, bu hakemlerle bir yere varabilmek imkansız. Fenerbahçe yönetiminin bundan sonra yapacağı tek şey şampiyonluk için değil, pislikleri temizlemek için mücadele etmek olmalı. Varsın bu senede şampiyon olunmasın ama Fenerbahçe kurda kuşa daha fazla yem edilmesin. Sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna yazık oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Serdar Ali Çelikler Şike Jorge Jesus ali palabıyık hangi takımlı fenerbahçe spor Adana Demirspor bahçe maçı spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

''Ivan Bebek denen bir haysiyetsiz vardı, Ali Palabıyık onu geçti!''

''Ivan Bebek denen bir haysiyetsiz vardı, Ali Palabıyık onu geçti!''

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon!

Adana Demirspor Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon!

Rıdvan Dilmen'den ''Tekme tokat dayak yediler'' çıkışı!

Rıdvan Dilmen'den ''Tekme tokat dayak yediler'' çıkışı!

Olay yaratan iddia! G.Saray ile barışmak için...

Olay yaratan iddia! G.Saray ile barışmak için...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.