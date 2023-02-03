''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi ve Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına çıkmaması gerektiğini söyledi!

ERMAN TOROĞLU

Biz de bol bol hakeme sallayacağız. Biz ikinciyi istiyoruz. O zaman da şikayet etmeyeceğiz. Maçın genel görüntüsü beraberlikti. Hangisi alsa, diğerine haksızlık olurdu. Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü?



Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler.Hala ısrar ediyorum, bu benim görüşüm.. Ama Jesus'un düşüncesi ise tam tersi.. Nedir bu; Arda F.Bahçe'de ilk 11'de başlar, sonra oyundan çıkar. Hele de böyle bir maçta!



Öyle yardımcılar var ki, 1.5-2 metre ofsayttan bayrağı çekmiyorlar, bekliyorlar. Öyle yardımcılar var ki, ne olduğu beli olmayan pozisyonda bayrağı çekiyorlar, ve o pozisyon gidiyor gol oluyor. Dün akşam olduğu gibi. Bıçak sırtı pozisyonlarda bekleyin arkadaşlar. 1-1.5 metreden kaldırın, çünkü sonra sakatlık oluyor. Örnekleri çok... Sizi eğitimlerinizi farklı farklı yerlerden mi alıyorsunuz. Birilerinize herhalde Kulüpler Birliği'nin babaları veriyor, birilerinize ise Federasyon'un getirdiği babalar!