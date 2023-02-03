''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi ve Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına çıkmaması gerektiğini söyledi!

Adana Demirspor ile Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor. Serdar Ali Çelikler'in VOLE canlı yayınında söylediği sözler sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Hakem Ali Palabıyık'ı hedef alan sözler söyleyen Çelikler, Fenerbahçe'nin Konyaspor maçına çıkmaması gerektiğini ifade etti.
Serdar Ali Çelikler: ''Bugün Ali Palabıyık düdük asmazsa Fenerbahçe Konyaspor maçına sahaya çıkmasın. Şike yaptılar bugün ihbar ediyorum.''
Serdar Ali Çelikler: "Fenerbahçe ligden çekilse yeridir. Bugün büyük bir operasyon yapılmıştır. Anası ayrı, Babası ayrı operasyon çocuğu olan Ali Palabıyık denen şikeci, Galatasaray’ı doğradıktan sonra yediği kesiği affettirmek için şimdi Fenerbahçe’yi doğruyor. Allah senin belanı versin! Mehmet Büyükekşi de operasyonun içinde! Talimat gelmiş belli! Hep beraber bu işteler!"
Biz de bol bol hakeme sallayacağız. Biz ikinciyi istiyoruz. O zaman da şikayet etmeyeceğiz. Maçın genel görüntüsü beraberlikti. Hangisi alsa, diğerine haksızlık olurdu. Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü?
Buna VAR karar verdi. Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi? Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu. O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler.Hala ısrar ediyorum, bu benim görüşüm.. Ama Jesus'un düşüncesi ise tam tersi.. Nedir bu; Arda F.Bahçe'de ilk 11'de başlar, sonra oyundan çıkar. Hele de böyle bir maçta!
Öyle yardımcılar var ki, 1.5-2 metre ofsayttan bayrağı çekmiyorlar, bekliyorlar. Öyle yardımcılar var ki, ne olduğu beli olmayan pozisyonda bayrağı çekiyorlar, ve o pozisyon gidiyor gol oluyor. Dün akşam olduğu gibi. Bıçak sırtı pozisyonlarda bekleyin arkadaşlar. 1-1.5 metreden kaldırın, çünkü sonra sakatlık oluyor. Örnekleri çok... Sizi eğitimlerinizi farklı farklı yerlerden mi alıyorsunuz. Birilerinize herhalde Kulüpler Birliği'nin babaları veriyor, birilerinize ise Federasyon'un getirdiği babalar!
Ön taraf kurgusunda da bir "defo" vardı; Batshuayi... Sadece topu bekleyerek, kaleye vuracağı pozisyonun hazırlığını yaparak oynadı. Yürekten oynanması gereken bir 90 dakikada, sanki "saklanan"dı. Jesus ilk hamlesinde Ferdi'yi öne sürecek kararlar aldı. Zajc'ın pas hızından yararlanmak istemesi de doğruydu. Ancak oyun üretmiyordu. Arda kararını çok geç verdi. Üç puan kadar, mental olarak da kırılma maçıydı aslında.
Kaçan penaltı, direkten çarpıp oyuna dönen top; futbol kendi cilvelerini iki takıma da yapıyordu. Ama değişmeyen gerçek, son iki sezonda olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin karşısına dikildi; hakemler... Rakibi bir türlü yeniyorsunuz ama hakemleri geçmeye çalışmak, diğer takımlardan farklı olarak oyuncuların bilebildiği bir şey değil. Jesus, maç bittikten sonraki haklı isyanında kırmızı kartı gördü. Galatasaray Yöneticisi Erden Timur "bu lig bitmez" diyordu, şikayet ettiği hakemler önlerindeki taşları tek tek ayıklayıp, dün akşam ligin "nasıl" biteceğinin kararını verdiler. Hoca hazırlanıyor, futbolcular çalışıyor, yöneticiler milyonlarca Euro harcıyor ama biri planı yapıyor, ötekiler düdüğü çalıyor. Yazık...
İkinci yarı Adana Demirspor takımı fiziksel olarak inanılmaz bir düşüş yaşadı. Hep eleştirdiğim Altay penaltı dahil birçok pozisyonu çıkararak farkın açılmasını önleyen adam oldu. Ama öyle bir penaltıya sebebiyet verdi ki düşman başına! Sen sahada ne yaparsan yap; hangi transferi getirirsen getir, bu hakemlerle bir yere varabilmek imkansız. Fenerbahçe yönetiminin bundan sonra yapacağı tek şey şampiyonluk için değil, pislikleri temizlemek için mücadele etmek olmalı. Varsın bu senede şampiyon olunmasın ama Fenerbahçe kurda kuşa daha fazla yem edilmesin. Sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna yazık oluyor.