Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Mersin

Mersin Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Cındız, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, gazilerin ülkeleri için verdiği mücadeleyi anlattı.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile gaziler katıldı.

- Hatay

Hatay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

- Osmaniye

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, anıt şeref defterini imzalayarak, gazilerin omzunda gururla taşıdığı şanlı madalyaların, bu toprakların her bir karışı uğruna verdikleri kahramanlığın sembolü olduğunu belirtti.

Şanlı bayrağın, gaziler sayesinde ebediyen dalgalanacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün, bu güzel vatan topraklarında özgürce, huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak, bunu vatanını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, övgünün en güzelini, saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bizlere düşen görev, vatanseverlikleriyle gururlandığımız, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimizden ve şehitlerimizden bizlere emanet olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden şanlı al bayrağımıza sahip çıkmaktır."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt da törende bir konuşma yaptı.