Aday olmaları herkesi şaşırtmıştı... Spor dünyasından hangi isimler mecliste? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, TİP, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partilerin listelerinde spor camiasından birçok isim yer aldı. Hangi isimler hangi partiden milletvekili oldu, hangi isimler meclise giremedi?

İŞTE O İSİMLER...