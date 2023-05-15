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Aday olmaları herkesi şaşırtmıştı... Spor dünyasından hangi isimler mecliste? İşte yanıtı

15.05.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilleri belli olmaya başladı. Spor dünyasından da birçok ismin aday olduğu seçimlerin büyük oranda sonuçlanmasının ardından herkesin merak ettiği o isimlerin son durumları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, TİP, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partilerin listelerinde spor camiasından birçok isim yer aldı. Hangi isimler hangi partiden milletvekili oldu, hangi isimler meclise giremedi?

İŞTE O İSİMLER...

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (AK PARTİ)

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (AK PARTİ)

Antalya 7. sıradan aday gösterilen eski hakem Kuddusi Müftüoğlu Meclis'e giremedi.

GÖKHAN ZAN (İYİ PARTİ)

GÖKHAN ZAN (İYİ PARTİ)

Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan aday olmuştu. 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen Zan milletvekili seçilemedi.

ÜNAL KARAMAN (İYİ PARTİ)

ÜNAL KARAMAN (İYİ PARTİ)

Eski futbolcu Ünal Karaman (İYİ Parti) Konya'dan aday olmuştu. İYİ Parti Konya birinci sıra milletvekili adayı Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve teknik direktör Ünal Karaman kesin olmayan sonuçlara göre meclise giriyor.

UMUT ARMAN SONAY (AK PARTİ)

UMUT ARMAN SONAY (AK PARTİ)

Milli yüzücü Umut Arman Sonay İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday olmuştu. Sonay vekil seçilemedi.

ALPAY ÖZALAN (AK PARTİ)

ALPAY ÖZALAN (AK PARTİ)

Eski futbolcu Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olmuştu. AKP'nin İzmir'den 8 vekil çıkarmasıyla Özalan yeniden Meclis'te.

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