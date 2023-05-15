Aday olmaları herkesi şaşırtmıştı... Spor dünyasından hangi isimler mecliste? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre partilerin milletvekili listeleri belli olmaya başladı. AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, TİP, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partilerin listelerinde spor camiasından birçok isim yer aldı. Hangi isimler hangi partiden milletvekili oldu, hangi isimler meclise giremedi?
Antalya 7. sıradan aday gösterilen eski hakem Kuddusi Müftüoğlu Meclis'e giremedi.
Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan aday olmuştu. 2. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilen Zan milletvekili seçilemedi.
Eski futbolcu Ünal Karaman (İYİ Parti) Konya'dan aday olmuştu. İYİ Parti Konya birinci sıra milletvekili adayı Trabzonspor'un efsane futbolcusu ve teknik direktör Ünal Karaman kesin olmayan sonuçlara göre meclise giriyor.
Milli yüzücü Umut Arman Sonay İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday olmuştu. Sonay vekil seçilemedi.
Eski futbolcu Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olmuştu. AKP'nin İzmir'den 8 vekil çıkarmasıyla Özalan yeniden Meclis'te.