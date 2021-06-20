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  4. Adeta başka birine dönüştüler! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

Adeta başka birine dönüştüler! İşte ünlülerin estetiksiz halleri

20.06.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık televizyon ekranlarından görmeye alışık olduğumuz o isimlerin birde estetik operasyonu olmadan önceki halleri var. Şimdilerde güzellikleri ile göz kamaştıran bazı ünlü isimlerin, yaptırdığı ufak tefek dokunuşlar ile adeta bambaşka bir insana dönüştüğü dikkatlerden kaçmıyor. İşte televizyon ve sanat dünyasının estetik yaptıran o isimleri...

Televizyon ve sanat dünyasından severek takip ettiğimiz güzelliklerine ve karizmalarına hayran olduğumuz o isimlerin estetiksiz halleri neredeyse tanınmıyor. Yaptırdıkları operasyonlar ile önceki görünümlerinden eser kalmayan o ünlülerin eski halleri herkesi şaşırtıyor.İşte hayranı olduğumuz ünlülerin estetiksiz halleri...

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ

İREM DERİCİ
Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN
Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL
İlk olarak Güneş'in Kızları adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, fazla yanakları hakkında çıkan 'bazlama' benzetmesinden sonra bıçak altına yatmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Hande Erçel
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