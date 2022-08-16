Adım adım geziyor! Tarihe damga vuran isimlerin mezarlarını görmek için servet harcadı

Mark Dabbs isimli bir adam ilginç hobisi sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tarih sahnesinde yer edinmiş kişilerin mezarlıklarını görme arzusu bir süre sonra hobiye dönüşen Dabbs, dünyayı dolaşmaya başladı. Onlarla bir kez dahaki olsa buluşmak istediğini dile getiren Dabbs hobisi için 160 bin sterlin (3 milyon 462 bin TL) harcadı.

ZİYARET ETMEYE DEVAM EDECEK

49 yaşındaki adamın ziyaret ettiği ünlü mezarlar arasında Washington DC'deki John F. Kennedy ve Los Angeles'taki Marilyn Monroe'nun mezarları var.

Son 40 yılda hobisi için altı kıtayı dolaşan ve binlerce kilometre yol kat eden Dabbs, durma arzusunun olmadığını dile getirdi. Yüzlerce ünlü mezarını görmenin kendisine iyi hissettirdiğini ifade eden Dabbs, “Birleşik Krallık’ta yüzlerce ünlü mezarı ziyaret ettim. Mezarı olmaya üçü dışında tüm Başbakanlarımızın mezarlarını ziyaret ettim. Oxford'daki atlet Sir Roger Bannister'ı görmeyi çok sevdim. Ayrıca, şair Robert Burns, yarış pilotu Jim Clark ve Peter Pan'ın yazarı J. M. Barrie'yi ziyaret etmeden İskoçya turunu tamamlayamazsınız.” dedi.

Tarih ve dünya meseleleriyle ilgilendiğini dile getiren Dabbs, “Tarih ve dünya meseleleriyle çok ilgileniyorum ve Churchill ve Roosevelt'i ziyaret ettiğim gibi Stalin'i görmek için Moskova'ya geri dönmek istiyorum.” diye konuştu.

Mezarları bulma konusunda kimi zaman zorlandığını ve beklenmedik durumlarla karşılaştığını söyleyen Dabbs, “Mezarları bulmaya çalışırken insanlarla çok ilginç konuşmalar yaptım ve birçoğu gerçekten bu konuyla ilgileniyor. Theodore Roosevelt'in mezarını bulmak için Oyster Bay'e gittiğimde orada kimse yoktu, mezar korkulukların arkasındaydı ve kapı kapalıydı. Yakınlarda metal bir merdiven buldum. Şansımı denemek istedim ve tırmandım. Ardından merdiven düştü. Saatlerce orada mahsur kalacağımı sandım. Alt basamağı tripodumla tutturmayı ve çekmeyi başardım. Oradan kurtulduğum için kendimi çok şanslı hissetmiştim” ifadelerini kullandı.

