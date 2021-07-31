Aile Hükümeti nerede çekildi? Aile Hükümeti filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

FOX ekranlarında, 22.30'da seyircilerle buluşacak olan Aile Hükümeti filminde, sevdiği kadının başkasıyla evlenmesini engellemeye çalışmak için plan yapan Salih öğretmenin yaşadıkları işleniyor. Yönetmeliğini Burak Demirdelen'in üstlendiği "Aile Hükümeti" filminin başrolünü Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora paylaşıyor.

Aile Hükümeti filmi nerede çekildi?

Aile Hükümeti filmi, Çanakkale Assos'ta çekildi.

Aile Hükümeti filmi konusu Öğretmen Salih, atandığı köyde güzeller güzeli Zeynep'e aşık olur. Akraba evliliğinin gerçekleştiği köyde Salih, sevdiği kızın da bir akrabasıyla evlendirilmesinden endişe duyar.

Salih, bu durumu engellemek için Aile Bakanlığı'na dilekçe gönderir. Salih'in dilekçesi üzerine Bakanlık, konu ile alakalı girişimlerde bulunur.

Bakanlık tarafından hazırlanan projeye göre, köyde yaşayan herkes resmi nikah kıymak zorunda kalır. Aynı zamanda akrabası ile evlenmeyen köylüler, yaşadıkları evin ve işledikleri tarlaların tabusunu alabilmeye hak kazanır.