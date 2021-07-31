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Aile Hükümeti nerede çekildi? Aile Hükümeti filminin konusu nedir ve oyuncuları kimler?

31.07.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı "Aile Hükümeti" filmi bu akşam FOX ekranlarında seyircilerle buluşacak. Aile Hükümeti filminde, sevdiği kadının başka biriyle evlenmesini engellemeye çalışan Salih öğretmenin hikayesi işleniyor. Aile Hükümeti filminin senaristi Seçil Çömlekçi’dir.

FOX ekranlarında, 22.30'da seyircilerle buluşacak olan Aile Hükümeti filminde, sevdiği kadının başkasıyla evlenmesini engellemeye çalışmak için plan yapan Salih öğretmenin yaşadıkları işleniyor. Yönetmeliğini Burak Demirdelen'in üstlendiği "Aile Hükümeti" filminin başrolünü Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora paylaşıyor.

Aile Hükümeti filmi nerede çekildi?

Aile Hükümeti filmi, Çanakkale Assos'ta çekildi.

Aile Hükümeti filmi konusu

Aile Hükümeti filmi konusu
Öğretmen Salih, atandığı köyde güzeller güzeli Zeynep'e aşık olur. Akraba evliliğinin gerçekleştiği köyde Salih, sevdiği kızın da bir akrabasıyla evlendirilmesinden endişe duyar.
Salih, bu durumu engellemek için Aile Bakanlığı'na dilekçe gönderir. Salih'in dilekçesi üzerine Bakanlık, konu ile alakalı girişimlerde bulunur.
Bakanlık tarafından hazırlanan projeye göre, köyde yaşayan herkes resmi nikah kıymak zorunda kalır. Aynı zamanda akrabası ile evlenmeyen köylüler, yaşadıkları evin ve işledikleri tarlaların tabusunu alabilmeye hak kazanır.

Aile Hükümeti oyuncuları

Aile Hükümeti oyuncuları
* Salih: Alper Saldıran * Zeynep: Aslıhan Malbora * Azime: Tuğçe Karabayır * Kehribar: Gözde Demirtaş * Kibar: Lale Başar * Ado: Rıza Akın * Kısmet: Gülhan Tekin * Cezmi: Gürsu Gür * Dayıbaşı: Nail Kırmızıgül * Cemile: Deniz Özerman * Zülfikar: Metin Yıldız * Hüseyin Ali Rıza Tanyeli
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Anahtar Kelimeler:
FOX Alper Saldıran
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