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  4. Ailesi terk edince köpekler sahip çıktı! Üç yaşından itibaren köpeklerin büyüttüğü küçük kız herkesi şaşırttı

Ailesi terk edince köpekler sahip çıktı! Üç yaşından itibaren köpeklerin büyüttüğü küçük kız herkesi şaşırttı

17.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sekiz yaşındaki Oxana Malaya’nın bir köpek kulübesinde yaşadığı keşfedildiğinde yetkililer alkolik ailesinin onu yaşaması için terk ettiği korkunç koşullar karşısında dehşete düştüler. Kulübeden çıkan kız dört ayağının üzerinde yürüyordu ve sadece havlayarak iletişim kurabiliyordu. Oxana Malaya, köpekler tarafından büyütülerek sekiz yaşında bir köpek kulübesinden kurtarıldı.

Ukrayna’nın Kherson kentinde yaşayan Oxana Malaya isimli bir kız çocuğu üç yaşındayken annesi ve babası tarafından sokağa terk edilmişti. Isınmak isteyen Malaya, evcil hayvanları Naida ile birlikte bir köpek kulübesinde girdi ve 5 yıl boyunca burada köpeklerle birlikte yaşadı. Diğer sokak hayvanlarıyal birlikte yaşayan Malaya, 8 yaşındayken kurtarıldığında konuşma yeteneğini çoktan kaybetmişi. Dört ayağının üzerinde koşan Malaya, nefes nefese kalıyor ve bir köpek gibi havlıyordu. Uzmanlar, kritik öğrenme döneminde temel insan becerilerini kazanamayan Oxana'nın 6 yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğunu söylüyor.

YETİŞTİRİLME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ailesi tarafından terk edilmeden önce normal ve sağlıklı bir çocuk olarak kabul edilen Malaya “doğa-yetiştirme” tartışmasının bir parçası olarak uzmanlar tarafından incelendi.
Yetiştirilme merkezine götürülen Malaya’ya yürüme ve konuşma öğretildi. Ancak küçük kızın hâlâ bazı köpek davranışlarını yapmaya devam ettiği gözlemlendi.
Eşyalarını bir köpek gibi saklayan Malaya, diğer nesneleri koklayarak tanımaya ve dilini kullanarak yemek yemeye devam etti. Doktorlar tamamen rehabilite olmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna köpek
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