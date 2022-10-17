Ailesi terk edince köpekler sahip çıktı! Üç yaşından itibaren köpeklerin büyüttüğü küçük kız herkesi şaşırttı

Ukrayna’nın Kherson kentinde yaşayan Oxana Malaya isimli bir kız çocuğu üç yaşındayken annesi ve babası tarafından sokağa terk edilmişti. Isınmak isteyen Malaya, evcil hayvanları Naida ile birlikte bir köpek kulübesinde girdi ve 5 yıl boyunca burada köpeklerle birlikte yaşadı. Diğer sokak hayvanlarıyal birlikte yaşayan Malaya, 8 yaşındayken kurtarıldığında konuşma yeteneğini çoktan kaybetmişi. Dört ayağının üzerinde koşan Malaya, nefes nefese kalıyor ve bir köpek gibi havlıyordu. Uzmanlar, kritik öğrenme döneminde temel insan becerilerini kazanamayan Oxana'nın 6 yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğunu söylüyor.

YETİŞTİRİLME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ailesi tarafından terk edilmeden önce normal ve sağlıklı bir çocuk olarak kabul edilen Malaya “doğa-yetiştirme” tartışmasının bir parçası olarak uzmanlar tarafından incelendi.

Yetiştirilme merkezine götürülen Malaya’ya yürüme ve konuşma öğretildi. Ancak küçük kızın hâlâ bazı köpek davranışlarını yapmaya devam ettiği gözlemlendi.