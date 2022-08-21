Ajda Pekkan annesini paylaştı! O detay şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz hafta şarkıcı Ajda Pekkan'ın (76) koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kısa bir süre sonra hastalığı atlatan 'Süperstar', paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pekkan, 23 yıl önce vefat eden annesi Nevin Pekkan'ı ölüm yıl dönümünde andı.

"SENSİZ GEÇEN 23 YIL..."

Annesinin eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ajda Pekkan, özlemini de dile getirdi. Duygusal bir gönderi yayınlayan Pekkan, paylaşımına, "Canım annem... Sensiz geçen 23 yıl ve bitmeyen özlemin... Seni her daim sevgi, saygı ve minnet ile anıyorum. Ebedi hayatında huzur içinde uyu..." notunu düştü.

Takipçileri ise başsağlığı mesajları ile Ajda Pekkan'a destek olurken, süper starın annesiyle benzerliğine de yorum yağdı.