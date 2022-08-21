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Ajda Pekkan annesini paylaştı! O detay şaşkına çevirdi

21.08.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ajda Pekkan, 23 yıl önce vefat eden annesi Nevin Pekkan'a duyduğu özlemi Instagram hesabından dile getirdi. 'Süperstar', yaptığı paylaşımda, "Seni her daim sevgi, saygı ve minnet ile anıyorum. Ebedi hayatında huzur içinde uyu..." ifadelerini kullandı. Pekkan'ın annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta şarkıcı Ajda Pekkan'ın (76) koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Kısa bir süre sonra hastalığı atlatan 'Süperstar', paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pekkan, 23 yıl önce vefat eden annesi Nevin Pekkan'ı ölüm yıl dönümünde andı.

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"SENSİZ GEÇEN 23 YIL..."

Annesinin eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ajda Pekkan, özlemini de dile getirdi. Duygusal bir gönderi yayınlayan Pekkan, paylaşımına, "Canım annem... Sensiz geçen 23 yıl ve bitmeyen özlemin... Seni her daim sevgi, saygı ve minnet ile anıyorum. Ebedi hayatında huzur içinde uyu..." notunu düştü.

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Takipçileri ise başsağlığı mesajları ile Ajda Pekkan'a destek olurken, süper starın annesiyle benzerliğine de yorum yağdı.

İŞTE ÜNLÜLER VE ANNELERİ

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

Arzum Onan ve annesi Serap Onan

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Tuba- Handan Büyüküstün

Günel Zeynalova - annesi ve babası

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Şenay Akalın - Demet Akalın
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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
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