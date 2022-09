AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kahramanmaraş'ta köprü açılışına katıldı:

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesinin ev sahipliğindeki EXPO 2023'e katılacak ülke sayısının 56'ya çıktığını belirtti.

Ünal, Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Dulkadiroğlu ilçesinde inşası tamamlanan Kanlıdere Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin ruhunu, kimliğini, karakterini ve tarihi dokusunu merkeze alarak hareket ettiklerini dile getirdi.

Ünal, "Çünkü, bir şehrin çocuklarının karakterini, kimliğini, o şehrin ruhu, mimarisi, tarihi dokusu belirler. Kahramanmaraş, kimliği olan bir şehirdir. Karakteri olan bir şehir ve hepsinden önemlisi hikayesi olan bir şehir. Bu hikaye bir kahramanlık hikayesi ve İstiklal madalyası ile ödüllendirilmiş ve her ferdi 'kahraman' olarak nitelendirilmiş bir şehirden bahsediyoruz. Her bir ferdinin büyük hikayeleri olan bir şehir. Yani Rıdvan Hoca'yı aldığınızda bir hikaye, Ali Sezai Efendi'yi aldığınızda bir hikaye, Senem Ayşe'yi aldığınızda ayrı bir hikaye, Abdal Halil Ağa'yı aldığınızda ayrı bir hikaye, Aslan Bey'i aldığınızda ayrı bir hikaye. Her biri büyük kavgaların, büyük bir mücadelenin büyük bir bağımsızlık azminin şahsiyetlerine dönüşmüş her ferdi 'kahraman' olan bir şehirden bahsediyoruz." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın çok özel ve kıymetli bir şehir olduğunu ve mimarisini de 2011 yılından bugüne tarihi Kahramanmaraş kalesini merkeze alarak yeniden ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şehrin karakterini, tarihi dokusunu, mimarisini 2011'den bugüne Kale'yi merkeze alarak yeniden ortaya çıkarıyoruz. Tarihi yapılar bir bir ortaya çıkıyor. İnşallah Türkiye'nin en iyi mimarlarından birisi olan Sayın Hilmi Şenel çalışmasıyla beraber Tekke'nin yeni mimarisi ortaya çıkacaktır. Ulu Cami çevresinin ve tarihi Maraş Çarşısı'nın yeni tarihi dokusu çıktı. Şehrin kalbini şehrin tarihi dokusuna uygun olarak yeniden ortaya çıkarırken aynı zamanda da şehrin ulaşım alt yapısını şehrin, sağlık eğitim, gibi her alanda alt yapısını da modern imkanlarla bugünün şartlarını karşılayacak şekilde ayağa kaldırıyoruz. Aynı zamanda hükümetimiz hamdolsun bugüne kadar 60 milyar yatırım yapmış Kahramanmaraş'a. Bu rakama büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yatırımları dahil değil."

Konuşmasında Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e de değinen Ünal, "Onikişubat Belediyesinin ev sahipliğindeki EXPO 2023'e katılacak ülke sayısı şu an 56'ya çıkmıştır. Bu yatırımlar bu 60 milyara dahil değil. Bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır. O şehrin evlatlarının şehirleriyle ilgili hayalleridir, dertleridir, o şehrin evlatlarının kendi rüyalarını kendi şehirlerinde görmesidir. Allah'ın izniyle inşallah 2023 hedefleriyle kendimizi sınırlamıyoruz. İnşallah 2053'ü, Cumhurbaşkanı'mızın koyduğu hedefler çerçevesinde 2071'i hedefliyoruz. Yeter ki bir olalım iri olalım, diri olalım, hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye hayalimizi beraberce gerçekleştirelim." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise kente yeni bir yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, köprüyü 35 milyonluk bir yatırımla 89 günde inşa ettiklerini söyledi.

Tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Güngör, "Yeni köprümüze geçtiğimiz temmuz ayında kaybettiğimiz, değerli büyüğümüz, milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevlerinde şehrimize hizmetleri bulunmuş Ali Sezal ağabeyin ismini veriyoruz." dedi.