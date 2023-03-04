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  4. Akaryakıt deposunda korkutan yangın! Endonezya’nın başkentinde bir anda alevler yükseldi: 17 ölü, 50’den fazla yaralı

Akaryakıt deposunda korkutan yangın! Endonezya’nın başkentinde bir anda alevler yükseldi: 17 ölü, 50’den fazla yaralı

04.03.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki akaryakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Alevler bir anda yükselirken yetkililer müdahale için 50’den fazla ekibin olay yerine gönderildiğini dile getirdi. Yangının çevredeki binalara sıçraması sonucunda 50’den fazla kişi yaralandı.

Endonezya'nın devlet enerji şirketi Pertamina'nın başkent Cakarta'da işlettiği bir akaryakıt depolama istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yerel saatle 20.00'de başlayan yangının çevredeki binalara sıçramasının ardından bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, olayda ikisi çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Pertamina tarafından yapılan açıklamada ise, olayın çıkış nedeninin araştırılmaya devam edildiği ve bölgede tahliye çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

AKARYAKIT TEDARİKİ ETKİLENMEYECEK

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Pertamina'nın bölge sorumlusu Eko Kristiawan, yapılan ilk incelemeye göre, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında muhtemelen yıldırım düştüğünü ve bu nedenle istasyondaki bir borunun koptuğunu söyledi.Kristiawan, yangın nedeniyle ülkenin akaryakıt tedarikinin etkilenmeyeceğini dile getirdi.

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Cakarta Yangın ve Kurtarma Birimi Başkanı Satriadi Gunawan, yangının birçok patlamaya neden olduğunu ve hızla bölgedeki binalara sıçradığını ifade etti.

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Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı General Dudung Abdurachman, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Abdurachman, basına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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Bu arada Enerji Bakanlığı yetkilileri, istasyonun 300 bin kilolitre akaryakıt depolama kapasitesi olduğunu duyurdu. Endonezya'daki televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde, halkın panikle kaçtığı ve alevlerin aydınlattığı gökyüzünde siyah dumanların yükseldiği görülüyor. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Endonezya

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