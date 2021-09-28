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Akçaabat köfte nasıl yapılır? MasterChef Akçaabat köftesi tarifi ve malzemeleri neler?

28.09.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de coğrafi işaret alan lezzetlerinden biri olarak bilinen Akçaabat köftesi, bugün MasterChef'te yapıldı. 1930’lu senelerde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından üretilen köftenin tarifi merak ediliyor. Peki Akçaabat köfte nasıl yapılır? MasterChef Akçaabat köftesi tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Bugün MasterChef'te yarışmacılardan Akçaabat köftesi yapılması istendi. Trabzon'un Akçaabat ilçesine ait olan Akçaabat köftenin tarifi ve malzemeleri de merak konusu oldu. Peki Akçaabat köfte nasıl yapılır?

AKÇAABAT KÖFTE NASIL YAPILIR?

Karadeniz mutfağının nefis yemeklerinden biri Akçaabat köftesi olarak biliniyor. Akçaabat köftenin yapılışı ile tarifi ile diğer köftelerden ayrılmakta. Akçaabat'ın özel yetiştirilen dana ve öküzleri ile elde edilen bir köfte çeşidi olarak bilinen köftenin tarifi MasterChef yeni bölümü sonrası araştırılıyor.

AKÇAABAT KÖFTE MALZEMELERİ NELER?

AKÇAABAT KÖFTE MALZEMELERİ NELER?
900 gr dana eti 100 gr iç yağı 5 diş sarımsak 1 yemek kaşığı tuz 100 gr bayat ekmek

AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ...

AKÇAABAT KÖFTE TARİFİ...
Öncelikle 900 gr dana etini ve iç yağını aynı anda makineden çektirerek kıyma haline getirin. Bayat ekmeği ıslatın ve suyunu iyice sıkın. Ardından 5 diş sarımsağı ince şekilde kıyın. 900 gr kıyma ile çekilmiş 100 gr iç yağı toplam 1 kg kıymayı, kıyılmış sarımsak ve 1 yemek kaşığı tuzu kısa bir süre içinde yoğurmalısınız. Malzemeyi avuç içerisinde yassı köfteler haline getirin. Izgarada pişirerek yanında közlenmiş domates ve biberle beraber ikram edin.
Yoğurmuş olduğunuz malzemeleri 6 saat bekletmeniz daha iyi olacaktır. Buzdolabında beklettiğiniz esnada buzdolabında kokusunu alabilecek birşey olmamasına özen gösterin. Ardından ızgarada pişirin. Odun veya kömür ateşinde pişirmeniz ayrı bir lezzet katacaktır. Izgaranızı kuyruk yağı ile de yağlarsanız hem köfteler yapışmaz hem de size daha güzel bir lezzet verecektir. Afiyet olsun.
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