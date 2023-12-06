Akılalmaz olay! Kocasıyla tartıştığı sırada arabadan inen kadına kaplan saldırdı... Kaplan sürükleyerek götürdü

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Pekin kentindeki Badaling Yaban Hayatı Parkı'nda bir aile kavgası olarak başlayan olay adı sadece Zhao olarak açıklanan kadın arabasından inmesinden sonra büyük bir trajediye dönüştü. Aracından inen kadını gören kaplan yanına yaklaşarak aniden Zhao'ya saldırdı. Park koruyucularının olaya müdahale etmesine rağmen kadın saniye saniye ölüme sürüklendi.
Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken Zhao'nun kızı annesinin cenaze masarfaları, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin masraflarını ve diğer aile üyelerinin teselli tazminatını karşılamayı amaçlayan 1,25 milyon yuan (yaklaşık 5 milyon 98 bin 831 TL) tazminat davası açtı.