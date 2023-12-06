Akılalmaz olay! Kocasıyla tartıştığı sırada arabadan inen kadına kaplan saldırdı... Kaplan sürükleyerek götürdü

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Pekin kentindeki Badaling Yaban Hayatı Parkı'nda bir aile kavgası olarak başlayan olay adı sadece Zhao olarak açıklanan kadın arabasından inmesinden sonra büyük bir trajediye dönüştü. Aracından inen kadını gören kaplan yanına yaklaşarak aniden Zhao'ya saldırdı. Park koruyucularının olaya müdahale etmesine rağmen kadın saniye saniye ölüme sürüklendi.

