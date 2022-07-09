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Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

09.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Akkuyu NGS sahasında düzenlenen etkinlikte, işçiler birbirleriyle bayramlaştı. Programda, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Çalışanlar, alanda kurulan ses sistemi aracılığıyla çalınan müzikler eşliğinde eğlendi.

Çeşitli ikramların yapıldığı kutlama programında, işçilere bayram dolayısıyla hediyeler verildi.

Etkinliğe katılan Akkuyu NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dimitri Romanets, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'nın bayram mesajını okudu.

Türk çalışanların sahada önemli görevler üstlendiğine işaret eden Romanets, şunları kaydetti:

"Nükleer santral inşaatı gibi Türkiye Cumhuriyeti için önemli olan bu büyük, tarihi proje, siz değerli çalışanlarımızın elleriyle, her biriniz tarafından gerçekleştiriliyor. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi bizler birlikte yaptık. Her metreküp betonu döken, tonlarca metal konstrüksiyonu ve kilometrelerce kabloyu monte eden bizzat sizsiniz. Her biriniz proje için çok önemli ve değerlisiniz. Bu mübarek bayramda ülkenizin refahı, çocuklarınızın geleceği için çalışıyor olmanız, hususi minnettarlığı ve derin bir saygıyı hak ediyor."

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

Akkuyu NGS'de bayramlaşma etkinliği düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İşçi kutlama nukleer santral

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