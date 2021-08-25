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Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki kimdir? Ayça Tilki kaç yaşında?

25.08.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan yorumlara sinirlendi ve tepkisini gösterdi. Aleyna Tilki’nin kardeşi Ayça Tilki hakkında bir köşe yazısında, Ayça Tilki’nin popülerlik uğruna ailesi tarafından yönlendirildiği ifade edildi ve “Bu kızımızdan da şöhreti saklamayalım” ifadeleri kullanıldı. Bu sözleri duyan Aleyna Tilki demediğini bırakmadı.

Köşe yazısında kardeşi Ayça Tilki hakkında sarf edilen ifadelerin ardından çılgına dönen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, “"Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez” ifadelerini kullandı. Bunun ardından Ayça Tilki’nin yaşamı merak konusu oldu. Ayça Tilki, 2005 doğumludur. İşte merak edilenler…

AYÇA TİLKİ KİMDİR?

2005 doğumlu Ayça Tilki, katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile ün kazanan, ardından şarkıcılık ve oyunculuk yaparak şöhret elde eden Aleyna Tilki’nin kardeşidir.
16 yaşındaki Ayça Tilki'nin annesinin adı Havva Öztel Tilki, babasının adı ise Mehmet Tilki. Mehmet Bey Askeriye’de memur, Havva Hanım ise bir kız yurdunda işletmecidir.
Ayça Tilki, ablası Aleyna Tilki ile sosyal medya için çektiği videolar ile tanındı.
Ayça Tilki 2019’da oyunculuğa adım attı. Ayça Tilki, Youtuber Ecrin Su Çoban ve Berk Coşkun’un başrolünde yer aldığı Masal Şatosu: Sihirli Davet isimli filmde yer aldı.
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Aleyna Tilki Ayça Tilki
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