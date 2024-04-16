Ali Koç skandalı canlı yayında açıkladı! "Bir TFF yöneticisi o kulübü aramış ve..."

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen Kulüpler Birliği'nin toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında TFF seçimlerine dair konuşurken, oldukça dikkat çeken bir olayı da paylaştı.
"Bugün tek bir gündemimiz vardı, o da TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz konu, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması."
"Seçimlerin en kısa zamanda yapılması için yöntemler var. Hukuken iki yöntemi var, imza toplamayı yapabildiğimiz zaman tarih, Haziran'ın 3. haftasına gelebiliyor en erken. Ancak en en erken, TFF'nin kendi iradesi ile alacağı kararla alınabilir. 18 Temmuz'un yeni federasyonun elini kolunu bağlaması açısından uygun olmadığını düşündüğümüz için Haziran başını talep ediyoruz."
"TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, Haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık."
"Aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak, 'Size şöyle yardım yapacağız' demesini son derece yadırgıyoruz. TFF'nin yönetim kurulunu bir üyesinin 'imza vermeyin' demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan, bu arkadaşın istifa etmesi."
"Bugün burada 14 kulübümüz var, 6 kulübümüz toplantıya katılamadı. Ancak yekvücut olduğumuz tek konu, seçimlerin Haziran başında yapılması. TFF bu yönde hareket etmek istemezse, elimizde kalan ikinci alternatifi değerlendireceğiz."