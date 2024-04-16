Ali Koç skandalı canlı yayında açıkladı! "Bir TFF yöneticisi o kulübü aramış ve..."

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ORTAK HAREKET EDECEĞİZ"

"TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, Haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık."