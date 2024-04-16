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Ali Koç skandalı canlı yayında açıkladı! "Bir TFF yöneticisi o kulübü aramış ve..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2024 22:26
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. "Bugün tek bir gündemimiz vardı, o da TFF'nin seçim tarihi." diyen Koç dikkat çeken bir olayı da paylaştı.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen Kulüpler Birliği'nin toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında TFF seçimlerine dair konuşurken, oldukça dikkat çeken bir olayı da paylaştı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN O SÖZLERİ
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"EN KISA SÜREDE YAPILMALIDIR" 

"EN KISA SÜREDE YAPILMALIDIR" 

"Bugün tek bir gündemimiz vardı, o da TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz konu, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması."

"HAZİRAN BAŞI İSTİYORUZ" 

"HAZİRAN BAŞI İSTİYORUZ" 

"Seçimlerin en kısa zamanda yapılması için yöntemler var. Hukuken iki yöntemi var, imza toplamayı yapabildiğimiz zaman tarih, Haziran'ın 3. haftasına gelebiliyor en erken. Ancak en en erken, TFF'nin kendi iradesi ile alacağı kararla alınabilir. 18 Temmuz'un yeni federasyonun elini kolunu bağlaması açısından uygun olmadığını düşündüğümüz için Haziran başını talep ediyoruz."

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ORTAK HAREKET EDECEĞİZ" 

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ORTAK HAREKET EDECEĞİZ" 

"TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, Haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık."

"YÖNETİCİ ALT LİG TAKIMLARINI ARAMIŞ" 

"YÖNETİCİ ALT LİG TAKIMLARINI ARAMIŞ" 

"Aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak, 'Size şöyle yardım yapacağız' demesini son derece yadırgıyoruz. TFF'nin yönetim kurulunu bir üyesinin 'imza vermeyin' demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan, bu arkadaşın istifa etmesi."

"İKİ ALTERNATİFİMİZ VAR" 

"İKİ ALTERNATİFİMİZ VAR" 

"Bugün burada 14 kulübümüz var, 6 kulübümüz toplantıya katılamadı. Ancak yekvücut olduğumuz tek konu, seçimlerin Haziran başında yapılması. TFF bu yönde hareket etmek istemezse, elimizde kalan ikinci alternatifi değerlendireceğiz."

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Süper Lig Ali Koç Mehmet Büyükekşi son dakika fenerbahçe galatasaray tff Kulüpler Birliği
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