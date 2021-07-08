Alişan ölümden dönmüştü! Yağ aldırma davasında karar çıktı

Sabah'ın haberine göre; Alişan, üç yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığını savunduğu doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurmuştu.

ŞİKAYET SÜRESİNİ GEÇTİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dosyada şikayetin 6 aylık şikayet süresinin dışında başvuruda bulunulduğu belirlendi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şikayet süresini aşan ünlü sanatçının talebini reddederek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.

NELER OLMUŞTU? Kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen 44 yaşındaki şarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah programında yaşadıklarını anlatmıştı.

Dava açtığını belirten şarkıcı, "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım" demişti.