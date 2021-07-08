MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan ölümden dönmüştü! Yağ aldırma davasında karar çıktı

Alişan ölümden dönmüştü! Yağ aldırma davasında karar çıktı

08.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelecek güzel haberi bekleyen ünlü şarkıcı Alişan'ın; üç yıl önce 'Ölümden döndüm' diyerek anlattığı liposuction 'Yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlandı.

Sabah'ın haberine göre; Alişan, üç yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığını savunduğu doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurmuştu.

ŞİKAYET SÜRESİNİ GEÇTİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dosyada şikayetin 6 aylık şikayet süresinin dışında başvuruda bulunulduğu belirlendi.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şikayet süresini aşan ünlü sanatçının talebini reddederek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.

NELER OLMUŞTU?

NELER OLMUŞTU?
Kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen 44 yaşındaki şarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah programında yaşadıklarını anlatmıştı.
Dava açtığını belirten şarkıcı, "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım" demişti.
Alişan, sözlerine; "Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil. Ameliyattan sonra bir gün hastanede kaldım ve iki gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık" diye devam etti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Mide bulandıran görüntü! Gözaltına alındılar

Dubai'de büyük patlama!

Dubai'de büyük patlama!

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Suikast haberi dünyayı şoke etmişti! 4'ü öldürüldü

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Yılın transferi açıklandı! 2 yıllık imza

Yılın transferi açıklandı! 2 yıllık imza

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.