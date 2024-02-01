Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Almanya'daki yetenek yarışmasında izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı! Cinsel organıyla flüt çaldı... Bir gören bir daha baktı

    Almanya'daki yetenek yarışmasında izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı! Cinsel organıyla flüt çaldı... Bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.02.2024 07:38 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Almanya'daki yetenek yarışması 'Das Supertalent' ilginç görüntülere sahne oldu. Aslen Avustralyalı olan Beatrice McQUeef isimli bir kadının yeteneği izleyenleri şoke etti. Cinsel organıyla flüt çalan kadını görenler şoke oldu.

    Hırvatistan'da yayınlanan yetenek yarışmasına katılarak cinsel organıyla flüt çalan Beatrice McQUeef'in yeteneği Almanya'nın RTL kanalında yayınlanan yetenek yarışmasına katılmasıyla bir kez daha gündem oldu. Cerrahi asistanı olarak görev yapan McQUeef, jimnastik ve sirk becerileri konusunda bir hayli ilginç yeteneklere sahip.

    Kesfet

    BAKMAYA BİLE DAYANAMADILAR

    İlkokulda flüt çalmaya başlamasıyla bu müzik aletine olan ilgisinin arttığını dile getiren McQUeef daha sonrasında becerilerini sirk yetenekleriyle birleştirince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    McQUeef'in performansını sergilediği sırada jüri büyük bir şaşkınlıkla kadını takip etti. Seyirciler arasında kadının performansına bakamayanlar oldu.

    5

    5
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Flüt Almanya yarışma yetenek
    En Çok Okunan Trend Haberler
    KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi silahıyla vurdu

    KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi silahıyla vurdu

    Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

    Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

    Cinsel organıyla flüt çaldı! Şaşkınlıkla izlediler

    Zırh giydi, arbaletle bir kadının yatak odasına girmeye çalıştı!

    Zırh giydi, arbaletle bir kadının yatak odasına girmeye çalıştı!

    Zorla evine girip tecavüz ettiler! Ellerini kollarını sallayarak çıkıp gittiler

    Zorla evine girip tecavüz ettiler! Ellerini kollarını sallayarak çıkıp gittiler

    Aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı...'Erken Sevgililer Günü'

    Aşka geldi! Dudak dudağa pozlarını paylaştı...'Erken Sevgililer Günü'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

    Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.