Almanya'daki yetenek yarışmasında izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı! Cinsel organıyla flüt çaldı... Bir gören bir daha baktı

Hırvatistan'da yayınlanan yetenek yarışmasına katılarak cinsel organıyla flüt çalan Beatrice McQUeef'in yeteneği Almanya'nın RTL kanalında yayınlanan yetenek yarışmasına katılmasıyla bir kez daha gündem oldu. Cerrahi asistanı olarak görev yapan McQUeef, jimnastik ve sirk becerileri konusunda bir hayli ilginç yeteneklere sahip.
İlkokulda flüt çalmaya başlamasıyla bu müzik aletine olan ilgisinin arttığını dile getiren McQUeef daha sonrasında becerilerini sirk yetenekleriyle birleştirince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
McQUeef'in performansını sergilediği sırada jüri büyük bir şaşkınlıkla kadını takip etti. Seyirciler arasında kadının performansına bakamayanlar oldu.